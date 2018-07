Julia Roberts abrió una cuenta de Instagram y revolucionó

01/07/2018 -

La mujer bonita abrió una cuenta en la red social y en 24 horas acumuló más de 450 mil seguidores. En su primera publicación, compartió un mensaje de amor. Sentada sobre el césped, con su característica sonrisa, la famosa vistió un suéter negro con la palabra "Love" y acompañó la imagen con el título "Hello". Luego hizo su segunda aparición en la red social y subió una foto junto con una amiga estilista, Elizabeth Stewart, en la que ambas visten una camiseta que dice: "No puedes hacer feliz a todo el mundo. No eres un aguacate".