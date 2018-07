Y un día volvieron a escena los "Backstreet Boys"

01/07/2018 -

Los Backstreet Boys dominaron la década de 1990: se convirtieron en los ídolos de la música pop y sus integrantes eran los galanes más codiciados. Hoy, en su aniversario número 25, son un grupo de cuarentones que buscan volver a sus días de gloria. Para promocionar su nueva gira, AJ McLean, Howie Dorough, Brian Litrell, Nick Carter y Kevin Richardson visitaron el programa de Jimmy Fallon y entonaron "I want it that way", pero lo hicieron con instrumentos de juguete y acompañados del conductor y la banda "The Roots".