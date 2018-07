El "Chapu" Martínez fue testigo del reencuentro de "Pico" y "Pampita" en Rusia

01/07/2018 -

Desde que saltó a la fama con su "traeme la Copa Messi", el "Chapu" Martínez no podía tener otro destino que no sea seguir a la Selección en su aventura mundialista en Rusia.

Sin embargo, más allá de aportarle colorido a la hinchada argentina, la presencia en Rusia del simpático personaje sirvió para dar fe de que los rumores que circulaban sobre una supuesta crisis entre "Pico" Mónaco y "Pampita" estaban lejos de ser ciertos.

Es que en su camino a Kazán, donde la Argentina fue superada por Francia este sábado y no pudo pasar a los cuartos de final de la Copa del mundo, el joven se cruzó con el ex tenista y la top model.

"Traeme la copa Pico, traeme la co", "traeme la copa Pampita, traeme la co", "Y porque Pampita qué chica rica, temón", les cantó a ambos, quienes no pudieron contener las carcajadas ante el sorpresivo encuentro, que el "Chapu" se encargó de compartir desde su Instagram Stories y que Ángel de Brito subió rápidamente a su cuenta de Twitter.

Un personaje que sabe lo que quiere. Logró instalarse en los medios y hoy es tenido en cuenta en diversos programas televisivos, particularmente en los de espectáculos.