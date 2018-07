"La Princesita" confesó que el "Kun" siempre será el amor de su vida

01/07/2018 -

Karina "La Princesita" Tejeda y Sergio "Kun" Agüero estuvieron cinco años y medio juntos. De repente, esa relación que parecía indestructible llegó a su fin, pero, a juzgar por las declaraciones que realizó la cantante a la periodista Cristina Pérez, ella continúa enamorada del futbolista.

"¿Superaste lo del Kun, Karina?", le preguntó Cristina Pérez, en un reportaje especial para Telefé Noticias. "Sí, porque hablamos mucho nosotros en su momento. Y... sí, estoy bien. Estuvimos cinco años y medio, un montón. Se pasó rápido, también: cuando uno disfruta mucho de algo, se pasa rápido", respondió Karina, terminando su frase con una sonrisa.

"Se veía que se amaban mucho", indagó Pérez. "Sí, la verdad que sí. Y el cariño no se va. No", respondió la cantautora.

"¿Él fue el amor de tu vida?", quiso saber la periodista de Telefé. "Hasta ahora sí. Sí, sí. Bah, hasta ahora no: sé que va a ser siempre. Vos te das cuenta cuando sentiste lo máximo que podés llegar a sentir, ya está. Pero... bien, fue una linda experiencia", manifestó la cantante.

La historia

Con el "Kun" viviendo en Inglaterrra (siendo ídolo del Manchester City), la dinámica de la relación se fue acomodando a la distancia: Karina nunca dejó de vivir en la Argentina, si bien viajaba con frecuencia al Viejo Continente. "No terminamos de ser una familia, qué se yo...", dijo la mamá de Sol, de 10 años (fruto de su relación con El Polaco Cwirkaluk).

En tanto, Agüero es papá de Benjamín (9 años), con su expareja Gianinna Maradona). En los últimos meses comenzó a circular el rumor de una reconciliación entre el delantero de la Selección Argentina y la hija de Diego Maradona, pero nunca fue confirmado.

"Me han pasado cosas en la vida bastante fuertes -le contó Karina a Cristina Pérez-, como haberme quedado sola con mi hija, embarazada. Pero está en vos quedarte abajo o tomar envión y salir hacia arriba. Y creo que todo eso me impulsó para salir a flote y que me vaya como me va hoy".