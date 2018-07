El santiagueño Eduardo Maidana vuelve a correr en TR Junior

Fotos En el 2013, Eduardo Maidana fue el primer campeón de la categoría TR NOA.

Por una invitación del equipo SDE Competición, el primer campeón de la categoría TR NOA allá por el 2013, Eduardo Maidana vuelve a correr oficialmente en el Autódromo de Las Termas de Río Hondo. Será el próximo fin de semana, en el marco de la sexta fecha, compartida por el Top Race y el TR Series.

La última vez que Maidana corrió para el SDE Competición, fue en 2015 en la categoría TR Series. Esta invitación llega en un momento en el cual está dedicado por completo a la actividad comercial y no pensaba volver a correr, pero no desaprovechar la oportunidad y ya está preparándose para estar nuevamente arriba de un auto de carrera.

Feliz por la convocatoria

El ex campeón del Top Race NOA, comentaba cómo surgió la posibilidad y como se prepara: “Fue una invitación del equipo donde corrí varios años, me atrapo la idea de volver a correr y más aún aquí en Las Termas, donde hice mi escuela y donde pude festejar un título, en este momento me encuentro dedicado a otra cosa y la sorpresa de esta invitación que no estaba en mis planes, me obligo a volver a prepárame físicamente para afrontar esta oportunidad y estar a la altura de los pilotos de la categoría”

Más adelante “Edu” se refirió al auto que manejará: “Sé que el TR Junior de ahora es algo diferente a los de antes, pero buscare entrar en ritmo lo más rápido posible, ya he tenido experiencia en carreras largas, compartiendo pista cuando corría en TR Series con el Top Race, más o menos sé cómo es el tema cuando comienzan a mezclarse, abra que estar muy atento a los espejos de mitad de carrera para adelante, aunque por lo que se, hoy no hay tanta diferencia entre un Series y un Junior, como la hay entre un Series y Top Race, pero lo importante es que estoy muy feliz por volver a correr”

En cuanto a la planificación de adaptarse al auto, Maidana expresó: “En estos momentos los autos están usando una goma diferente a la que yo conocí, son más rápidos, porque tienen mayor capacidad de frenado y mejor tránsito en curva, por lo que tienen en su conjunto más velocidad y con mejores tiempos de vuelta, solo falta ´poder subirme y buscar los limites tanto del auto como míos, ver donde estoy parado con los tiempos de vuelta y de ahí arrancar, de todos modos esta será una carrera diferente por ser en Las Termas, aunque no estoy pensando en retornar a competir en forma continua como antes, solo pienso en hacer un buen espectáculo y tratar de terminar las dos carreras que me tocan.

Por otra parte el circuito también tiene mucho que ver y Maidana lo sabe: “Conozco bien el dibujo de Las Termas, tratare de aprovechar el conocimiento que tengo y ver cómo está el auto para sacarle lo mejor, estos TR Junior se asemejan a los TR Series que yo maneje, así que desde ahí se me acorta un poco el camino a un buen desempeño con el auto, si tengo que definir los secretos del trazado, tengo que hablar de la curva de la herradura (curva 2) si se sale bien de ahí tienes una buena velocidad en la recta larga, igual que la zona de la curva ciega para llegar al último sector con el auto bien pisado y hacer rápido el último sector, pero estos son todos cálculos previos, espero subirme al auto y ver como estoy, el objetivo es hacer un buen papel, disfrutarlo con mi gente y terminar las dos carreras”. Así finalizo su análisis de un nuevo fin de semana corriendo en forma oficial.