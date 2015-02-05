CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 2 de Julio de 2018

A LAS 15.00 BÉLGICA VS. JAPÓN.

02/07/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

15.00 MUNDIAL RUSIA 2018

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

18.00 ELIF

19.30 PAMPITA ON-LINE

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)

23.15 TODO POR MI HIJA

00.00 KARA PARA ASK

00.55 #HASHTAGVIAJEROS

01.00 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

TV PÚBLICA

10.00 MUNDIAL RUSIA 2018

17.00 LA TARDE DEL MUNDIAL

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 LA NOCHE DEL MUNDIAL


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA


CANAL14

12.30 TICKET AL SHOW

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 EL CLÁSICO: UNIÓN SGO. VS. INSTITUTO SANTIAGO

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 CONTRAPUNTO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD VS. CENTRAL CBA

20.00 CULTURAL TV

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 VIVIR SANTIAGO


CANAL 4

13.00 NOTI

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 CINE EXPRESS - PELÍCULA ANIMADA

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 CENTRAL CÓRDOBA - FEDERAL A

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL


PELÍCULAS

CINEMAX

06.30 UN MONSTRUO EN PARÍS

08.10 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO

DE PELÍCULA

08.33 SUSURROS. UN CUENTO DE ELEFANTES

10.01 ¿QUIÉN AMA A GILBERT GRAPE?

12.22 LA NUEVA CENICIENTA

14.11 LAS AVENTURAS DE BAILEY. EL CACHORRO

PERDIDO

15.56 LA MEJOR AMIGA DE SHADOW

17.54 LA NUEVA CENICIENTA

19.43 JUGANDO POR AMOR

21.39 PARKER

TCM

08.05 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

08.30 LA NIÑERA

09.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

09.45 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

11.22 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

11.47 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

12.12 LA NIÑERA

13.02 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

13.27 MUERTOS DE MIEDO

15.30 SUPERMAN 2. DONNER CUT

17.50 POR AMOR AL JUEGO

20.20 BEETHOVEN 2

22.00 CONDENA BRUTAL

23.59 EL CORRUPTOR

TNT

06.00 RODENCIA Y EL DIENTE DE LA PRINCESA

07.25 METEORO

09.44 TE AMARÉ POR SIEMPRE

11.33 MISS SIMPATÍA

13.36 DINOSAURIO

15.01 TOMORROWLAND

17.29 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

19.35 LA NUEVA GRAN ESTAFA

22.00 TROYA

00.58 DESTINO FINAL 2

SPACE

06.30 ¿QUIÉN SOY?

08.34 ¿QUIÉN DIABLOS SOY?

10.47 EL GUERRERO ROJO

12.30 UN DETECTIVE EN EL KINDER

14.38 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE

17.13 DAÑO COLATERAL

19.23 RÁPIDOS Y FURIOSOS 7

22.00 GUARDIANES DE LA GALAXIA

CINECANAL

10.50 HOOK

13.15 LAS AVENTURAS DE TINTÍN

14.50 LA ERA DE HIELO 3

16.30 ZATHURA. UNA AVENTURA FUERA DE

ESTE MUNDO

18.20 IRON MAN 2

20.25 SHREK PARA SIEMPRE

22.00 XXX. REACTIVADO

SONY

07.00 SEINFELD

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO

09.15 BLACK-ISH

09.45 ANATOMÍA SEGÚN GREY

13.25 ESCÁNDALO

15.15 TEEN WOLF

17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE


A DÓNDE IR

HOTEL AMERIAN

CARLOS V

(LAS TERMAS)

* EL JUEVES 5, VIERNES 6, SÁ-

BADO 7 Y DOMINGO 8, A LAS 22,

MARIQUENA DEL PRADO Y ALEX

GRUDKE REPONDRÁN EL MUSIC

HALL “LA NOCHE DE LAS CAPOCÓMICAS”.

* EL SÁBADO 28, A LAS 22.30,

SILVESTRE Y ROXANA LUGONES,

PRESENTARÁN LA OBRA DE TEATRO

“DIVORCIADAMENTE JUNTOS”.

PARANINFO DE LA UNSE

(AVDA. BELGRANO (S) 1912)

* SÁBADO 7 DE JULIO, A LAS 16,

SHOW EN VIVO DE “LA PATRULLA

AL RESCATE”, UN ESPECTÁCULO

MUSICAL CON TODOS LOS PERSONAJES

DE “LA GRANJA” Y SUS

CANCIONES.

CLUB JUVENTUD

(RIVADAVIA Y PERÚ)

*DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 16,

FESTIVAL DE TRAP. ESTARÁN TODOS

JUNTOS EN UN MISMO RECITAL,

“KHEA”, “ECKO”, “CAZZU” Y

STEVEN KAYNE.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

* DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS

22, SE REALIZARÁ LA VELADA DE

GALA POR UN ANIVERSARIO MÁS

DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA,

CON LA PARTICIPACIÓN DEL

VIOLINISTA PABLO AZNÁREZ, Y

EL BALLET LATINOAMERICANO

SANTIAGO DEL ESTERO.

* VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS

22, EL OFICIAL GORDILLO PRESENTARÁ

“CHORIANDO A LO

GRANDE”.


CINES

SUNSTAR

LOS INCREÍBLES 2 (3D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

DESDE HOY HASTA EL 04/07 - 16:40

(Cast) 19:20 (Cast) 22:00

JURASSIC WORLD:

EL REINO CAÍDO (3D)

AVENTURA, (13 años)

DESDE HOY HASTA EL 04/07- 17:40

(Cast) 21:30 (Cast)

SICARIO 2 : SOLDADO (2D):

ACCIÓN, POLICIAL (+ 16 AÑOS)

DESDE HOY HASTA EL 04/07 - 17:00

(Cast) 19:40 (Subt)

GRINGO (2D):

COMEDIA , ACCIÓN (+16 AÑOS)

DESDE HOY HASTA EL 04/07 - 22:30

(Cast)

JURASSIC WORLD:

EL REINO CAÍDO (2D)

AVENTURA, (13 años)

DESDE HOY AL 04/07- 18:30 (Cast)

21:50 (Subt)

LOS INCREÍBLES 2 (2D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

DESDE HOY HASTA EL 04/07 - 17:20

(Cast) 20:00 (Cast)

EL ATRAPE (2D):

COMEDIA (+13 AÑOS)

DESDE HOY HASTA EL 04/07 - 22:35

(Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA

A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

RESERVA Y LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:25 - 19:00

-22:20

CASTELLANO 3D 16:30

JURASSIC WORLD:

EL REINO CAÍDO APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 16:50 -19:30-

20:00- 22:40

CASTELLANO 3D 21:30

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DÍAS A PARTIR

DE LAS 16

VALOR DE LAS ENTRADAS

2D Entrada general: $140;

jubilados, docentes y estudiantes:

$90 todos los días

3D Entrada general: $150;

jubilados, docentes y estudiantes:

$95 todos los días.

 
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