CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 2 de Julio de 2018
A LAS 15.00 BÉLGICA VS. JAPÓN.
Por El Liberal
02/07/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
15.00 MUNDIAL RUSIA 2018
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
18.00 ELIF
19.30 PAMPITA ON-LINE
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)
23.15 TODO POR MI HIJA
00.00 KARA PARA ASK
00.55 #HASHTAGVIAJEROS
01.00 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
10.00 MUNDIAL RUSIA 2018
17.00 LA TARDE DEL MUNDIAL
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 LA NOCHE DEL MUNDIAL
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL14
12.30 TICKET AL SHOW
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 EL CLÁSICO: UNIÓN SGO. VS. INSTITUTO SANTIAGO
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 CONTRAPUNTO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD VS. CENTRAL CBA
20.00 CULTURAL TV
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 VIVIR SANTIAGO
CANAL 4
13.00 NOTI
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 CINE EXPRESS - PELÍCULA ANIMADA
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 CENTRAL CÓRDOBA - FEDERAL A
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
06.30 UN MONSTRUO EN PARÍS
08.10 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO
DE PELÍCULA
08.33 SUSURROS. UN CUENTO DE ELEFANTES
10.01 ¿QUIÉN AMA A GILBERT GRAPE?
12.22 LA NUEVA CENICIENTA
14.11 LAS AVENTURAS DE BAILEY. EL CACHORRO
PERDIDO
15.56 LA MEJOR AMIGA DE SHADOW
17.54 LA NUEVA CENICIENTA
19.43 JUGANDO POR AMOR
21.39 PARKER
TCM
08.05 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
08.30 LA NIÑERA
09.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
09.45 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
11.22 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
11.47 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
12.12 LA NIÑERA
13.02 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
13.27 MUERTOS DE MIEDO
15.30 SUPERMAN 2. DONNER CUT
17.50 POR AMOR AL JUEGO
20.20 BEETHOVEN 2
22.00 CONDENA BRUTAL
23.59 EL CORRUPTOR
TNT
06.00 RODENCIA Y EL DIENTE DE LA PRINCESA
07.25 METEORO
09.44 TE AMARÉ POR SIEMPRE
11.33 MISS SIMPATÍA
13.36 DINOSAURIO
15.01 TOMORROWLAND
17.29 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL
19.35 LA NUEVA GRAN ESTAFA
22.00 TROYA
00.58 DESTINO FINAL 2
SPACE
06.30 ¿QUIÉN SOY?
08.34 ¿QUIÉN DIABLOS SOY?
10.47 EL GUERRERO ROJO
12.30 UN DETECTIVE EN EL KINDER
14.38 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE
17.13 DAÑO COLATERAL
19.23 RÁPIDOS Y FURIOSOS 7
22.00 GUARDIANES DE LA GALAXIA
CINECANAL
10.50 HOOK
13.15 LAS AVENTURAS DE TINTÍN
14.50 LA ERA DE HIELO 3
16.30 ZATHURA. UNA AVENTURA FUERA DE
ESTE MUNDO
18.20 IRON MAN 2
20.25 SHREK PARA SIEMPRE
22.00 XXX. REACTIVADO
SONY
07.00 SEINFELD
08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO
09.15 BLACK-ISH
09.45 ANATOMÍA SEGÚN GREY
13.25 ESCÁNDALO
15.15 TEEN WOLF
17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
A DÓNDE IR
HOTEL AMERIAN
CARLOS V
(LAS TERMAS)
* EL JUEVES 5, VIERNES 6, SÁ-
BADO 7 Y DOMINGO 8, A LAS 22,
MARIQUENA DEL PRADO Y ALEX
GRUDKE REPONDRÁN EL MUSIC
HALL “LA NOCHE DE LAS CAPOCÓMICAS”.
* EL SÁBADO 28, A LAS 22.30,
SILVESTRE Y ROXANA LUGONES,
PRESENTARÁN LA OBRA DE TEATRO
“DIVORCIADAMENTE JUNTOS”.
PARANINFO DE LA UNSE
(AVDA. BELGRANO (S) 1912)
* SÁBADO 7 DE JULIO, A LAS 16,
SHOW EN VIVO DE “LA PATRULLA
AL RESCATE”, UN ESPECTÁCULO
MUSICAL CON TODOS LOS PERSONAJES
DE “LA GRANJA” Y SUS
CANCIONES.
CLUB JUVENTUD
(RIVADAVIA Y PERÚ)
*DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 16,
FESTIVAL DE TRAP. ESTARÁN TODOS
JUNTOS EN UN MISMO RECITAL,
“KHEA”, “ECKO”, “CAZZU” Y
STEVEN KAYNE.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
* DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS
22, SE REALIZARÁ LA VELADA DE
GALA POR UN ANIVERSARIO MÁS
DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA,
CON LA PARTICIPACIÓN DEL
VIOLINISTA PABLO AZNÁREZ, Y
EL BALLET LATINOAMERICANO
SANTIAGO DEL ESTERO.
* VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS
22, EL OFICIAL GORDILLO PRESENTARÁ
“CHORIANDO A LO
GRANDE”.
CINES
SUNSTAR
LOS INCREÍBLES 2 (3D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
DESDE HOY HASTA EL 04/07 - 16:40
(Cast) 19:20 (Cast) 22:00
JURASSIC WORLD:
EL REINO CAÍDO (3D)
AVENTURA, (13 años)
DESDE HOY HASTA EL 04/07- 17:40
(Cast) 21:30 (Cast)
SICARIO 2 : SOLDADO (2D):
ACCIÓN, POLICIAL (+ 16 AÑOS)
DESDE HOY HASTA EL 04/07 - 17:00
(Cast) 19:40 (Subt)
GRINGO (2D):
COMEDIA , ACCIÓN (+16 AÑOS)
DESDE HOY HASTA EL 04/07 - 22:30
(Cast)
JURASSIC WORLD:
EL REINO CAÍDO (2D)
AVENTURA, (13 años)
DESDE HOY AL 04/07- 18:30 (Cast)
21:50 (Subt)
LOS INCREÍBLES 2 (2D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
DESDE HOY HASTA EL 04/07 - 17:20
(Cast) 20:00 (Cast)
EL ATRAPE (2D):
COMEDIA (+13 AÑOS)
DESDE HOY HASTA EL 04/07 - 22:35
(Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA
A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
RESERVA Y LEYENDA
CASTELLANO 2D 17:25 - 19:00
-22:20
CASTELLANO 3D 16:30
JURASSIC WORLD:
EL REINO CAÍDO APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 16:50 -19:30-
20:00- 22:40
CASTELLANO 3D 21:30
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DÍAS A PARTIR
DE LAS 16
VALOR DE LAS ENTRADAS
2D Entrada general: $140;
jubilados, docentes y estudiantes:
$90 todos los días
3D Entrada general: $150;
jubilados, docentes y estudiantes:
$95 todos los días.