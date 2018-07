FÚNEBRES | 2 de Julio de 2018

02/07/2018 -

Fallecimientos

- Celia Argentina Coronel

- Jorge Hernán Carrizo (La Banda)

- Yan Nicolás Giménez (La Banda)

- Genaro Silvio Ovejero

- Juan Carlos Gutiérrez

- Ramón Manuel Cruz (Fernández)

- René Edmundo Tévez (Nueva Francia)

Sepelios Participaciones

CORONEL, CELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/18|. Honorable comisión directiva del Sindicato de Luz y Fuerza, Cuerpo Gral. de Delegados y sub-comisión de Jubilados y Pensionados participan el fallecimiento del socio, sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia, Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GUTIÉRREZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/18|. Su hermana Azucena Gutiérrez, sus sobrinos Nino, Nanci, Juan, Daniel, Cacho, Marti, sobrinos políticos, Flor, Franco, Martina, José, Ángela, Daiana y Jesús; su cuñado Rubén y flia. Sus restos fueron inhum. Ayer en el cementerio de Vuelta de la Barranca. SERVICIO REALIZ. POR COCHERÍA NORTE, La Plata 162. Tel. 421-9787.

OVEJERO, GENARO SILVIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/18|. Su esposa Aguirre Ana del Carmen, sus hijos Mariela, Ramón, Silvia, Ana, Romina y Yanina, sus nietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Los Morales a las 17 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia, Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

ROMANO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As el 27/6/18|. Y habitaré en la Casa del Señor a lo largo de mis días. Diego R.E. Orellano y familia participan el fallecimiento del amigo y compañeros, ex dirigente gremial de un gran espíritu de solidaridad y leal a la asociación que integró hasta hace un tiempo. Los recuerdos me llevan a momentos de sacrificio y de logros compartidos para el bien de los afiliados a la entidad de representación. Gracias Lucho por todo lo que entregaste. Ruego por la resignación de Marcela en este triste momento de dolor. Oremos por el y su flia.

ROMANO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 27/6/18|. Los compañeros de trabajo de su esposa Marcela de la guardia telefónica de EDESE S.A: Fernando Vera, Eduardo Espeche, Juan Giménez, Fernanda Adur, Mónica Ramírez, Teresa Braulio, Claudia Pedraza, Ana Salvatierra, Luis Rodríguez, Santiago Soplán, Germán Bernasconi y Agustín Montiel participan con profundo pesar su fallecimiento.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Sebastián Saravia y familia, acompañan en este difícil momento a sus hijos Juanjo y Florencia. Elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

JUÁREZ, CARLOS ARTURO DR. Exgobernador (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/10|. Con motivo de un aniversario mas del fallecimiento del exgobernador de la provincia. El exdirigente del PJ rama politica Ernestino Garza Lazarte hará oficiar una misa hoy a las 20 hs. en la Iglesia La Merced de calle 24 de Septiembre y Urquiza para pedir por su eterno descanso de su alma, al recordarse ocho (8) años de su desaparación física y rogarle a Dios Nuestro Padre lo tenga en su Santa Gloria. Se invita, exdirigentes y compañeros peronistas de la provincia a participar de la mencionada misa. Se ruega una oración en su querida memoria.

MALDONADO VDA. DE MORCILLO, VERA YOLANDA Profesora (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/15|. "Querida Pochita. Hoy hace tres años de tu partida, a la mision Celestial. Sabemos que nos iluminas desde arriba a cada uno de nosotros, para apaciguar el dolor de tu gran ausencia en nuestra familia. Siguen presentes, tus enseñanzas, tu ejemplo y tu inmenso amor. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Sus hijos Marcela, Dardo, nietos Álvaro, Alejandra y Anita, bisnietos Joaquín, Agostina e Ignacio. Invitan a la misa con motivo del tercer aniversario hoy a las 20 hs. en la iglesia Catedral Basílica.

MARTÍNEZ, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/18|. Su madre Elisa Caro, sus hnas. Verónica Sara, sus sobrinas: Carlos y Pauli, Maxi, Franco, Milagros Jorge, Mariela e Isac, Lucas, Matias y Sol, sus hijos Lautaro, Luciano, Juan José, Maria del Mar y José Gabriel invitan a la misa que se oficiará en la iglesia Santo Cristo hoy a las 20 hs. al cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

SAYAGO, MÁXIMO HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/12|. Yo muero, pero mi amor no muere, os amaré en el cielo como os amé en la tierra. Sed virtuosos, no lloreis ni os dejeis dominar por la tristeza, voy al cielo, donde os espero mediante la bondad de Dios. Queda a los que lloran, lo que hay más hermoso, la esperanza de encontrarnos en el cielo, y entretanto, sobre la tierra el recuerdo de sus consejos y el ejemplo de su vida, Jesús misericordioso, dadle el descanso eterno. San Agustín. Al cumplirse el 6to. aniversario de su muerte. Tu Ali y flia, tus hijos, nietos, tu hermana Vallecita y flia, flias. Moreno Sayago, Villalba, amigos que nunca te olvidarán, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs en la Catedral Basílica.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

SAYAGO, JOSÉ FERNANDO Sgto. 1ro. (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/17|. Atesoramos con gran cariño tu último cumpleaños que compartimos contigo y decidimos recordarte así; con tu alegría, tu gran sonrisa por vernos juntos, te extrañamos tanto. Hoy estarías cumpliendo un año más de vida en este mundo, y no estás para abrazarte y decirte Feliz Cumpleaños, pero te sentimos más cerca, por medio de los recuerdos. "Te amamos tanto". Su esposa Estela Ávila y sus hijos, nietos y bisnietos, invitan al responso que se realizará hoy a las 17 hs. en el panteón familiar en el cementerio La Piedad al cumplirse un año más de su natalicio.

Traslado de Restos

LUNA, RAFAEL ALVINO (Pocho) (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. Su esposa Elena, sus hijos Carmen, Mari, Claudia, Silvia, Sole y Cristian, invitan al traslado de sus que partirá del cementerio La Piedad al cementerio Parque de la Paz a realizarse hoy a las 16 hs., al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

La Banda

Sepelios Participaciones

CARRIZO, JORGE HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/18|. Sus hijos Alex, Rosario, tus padres Mercedes y Coco Carrizo, tus hnos. Sergio, Fabian, Natalia, sobrinos, tios y demás familiares part. su fallec. sus restos serán inhumados a las 11 hs. en el cementerio La Misericordia. Casa de duelo Costa Rica s/Bº Rio Dulce. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GIMÉNEZ, YAN NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/18|. Sus padres Víctor, Graciela, sus hermanos Sofia, Yeila, sus abuelos Victor, Walter, Yoli, tios y demás familiares, part. el fallecimiento y sus restos serán inhumadfos en el cementerio La Misericordia a las 14 hs. Casa de duelo. Antage y Oceania 325 Bº Avenida. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

Invitación a Misa

BARRAZA, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/90|. Hace 28 años que partiste al Reino Celestial y aún no pudimos superar el dolor que quedó en nuestras vidas quedando solo el recuerdo de carisma, honestidad, hombría de bien, ejemplo de bondad, la dulzura de tu sonrisa y la seguridad de que cada día te amamos más. Tu esposa Betty, hijos, hijas políticas, nietos, bisnietos, con cariño no lo olvidamos. Invitamos a la misa que se realizará hoy lunes 2 de julio a las 20 hs en la Parroquia Cristo Rey.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

LUNA, RAFAEL ALVINO (Pocho) (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. Su esposa Elena, sus hijas, nietos y bisnietos invitan al responso a realizarse hoy a las 16 hs en el cementerio Parque de la Paz, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

CÓRDOBA, FERMÍN ARANCILIO (Chacho) (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/18|. Su hija Graciela, su hijo politico Juan José y sus nietos Juan Pablo y Juan David, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs. en el cementerio de La Aguada. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CÓRDOBA, FERMÍN ARANCILIO (Chacho) (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/18|. Silvia García y flia. acompaña y participa en estos momentos de dolor a la flia. de Graciela. Ruega oraciones en su memoria.

CÓRDOBA, FERMÍN ARANCILIO (CHACHO) (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/18|. La Dra. Belén Brhun Gauna, Dra. Gabriela Morales, CP. Carlos Maya, CP. Matias Cosci, Dra. Laura Jensen, Ana Dorado, Teresa Rodríguez y Mariana Juárez, participan el fallecimiento del papá de su compañera Graciela. Se ruega una oración en su memoria.

COSTAS, AUGUSTO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció en Marcospa el 30/6/18|. Su tía Haidée W. de Costas, su prima Irene y sus sobrinos Paula y Nicolás participan con dolor su fallecimiento y ruegan pronta resignación en este difícil trance. Se ruega una oración en su querida memoria.

COSTAS, AUGUSTO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció en Marcospa el 30/6/18|. Pocha, Lorena y Marito Costas, despiden con dolor al tío Pocho, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Suncho Corral. Se elevan oraciones en su memoria.

CRUZ, RAMÓN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/18|. Su esposa Alicia Nieva, su hijo Sergio Cruz; sus hermanos Neri, Vivi y Alejandra; sus nietos Agustín, Brenda y Geremías y demás fliares. Sus restos fueron inhum. Ayer en el cementerio de Fernández. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seg. SERV. REALIZ. POR COCHERÍA NORTE, La Plata 162. Tel. 4219787.

TÉVEZ, RENÉ EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/18|. Su esposa Mercedes Roldán, sus hijos Walter y Marilín, h. pol., nietos, sobrinos, hermanos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio de Nueva Francia. SERV. REALIZ. POR COCHERÍA NORTE, La Plata 162. Tel. 4219787.