Sin plan, el alma no alcanza

Fotos CAUSALIDAD. La dolorosa eliminación ante Francia, en los octavos de final, lejos estuvo de ser una casualidad.

La Argentina afuera del Mundial en octavos de final, era una posibilidad muy concreta. Este camino a Rusia entregó todas las señales de que podía acabar en fracaso. El concepto no apunta al resultado, sino a todo el viaje: renuncia de Sabella, muerte de Grondona, crisis institucional, elección de 38 a 38 con 75 votantes, Comisión Normalizadora, descomposición del campeonato local, papelón en Río 2016, renuncia de Martino, negativa de cinco entrenadores a reemplazarlo, designación de Bauza, su salida apenas ocho meses después, llegada de Sampaoli, clasificación en riesgo y el triunfo ante Ecuador en Quito.





La preparación para el Mundial también tuvo sus tormentas: el debate entre el plantel y el cuerpo técnico sobre tres o cuatro en el fondo, la exposición del seleccionador en asuntos personales como la discusión con el policía en Casilda, las lesiones de Romero y Lanzini, la suspensión del amistoso con Israel. La relación entre el grupo y Sampaoli quedó deteriorada. En un año se agotó la confianza entre las partes.





Este equipo nunca jugó para su técnico. Nunca jugó convencido de una idea. Quizás porque nunca hubo una idea. Este grupo vivió de la autogestión. Cuando hubo plan de juego (Martino), faltó respaldo directivo. Cuando hubo respaldo directivo, se careció de plan de juego. Intentaron compensar esas carencias con decisiones propias, algunas perjudiciales para el mismo grupo. Esta generación, aun sin ganar títulos con errores dentro y fuera de la cancha, estuvo muy por encima de la clase dirigente y de algunos entrenadores que les tocaron. Tras ser campeones mundiales juveniles y olímpicos, llegaron a tres finales, una de Mundial por primera vez desde 1990. Lo consiguieron a pesar de no haber sido potenciados por un proyecto serio.





¿No quieren mirar a Alemania desde 2004 hasta hoy? Miremos a Uruguay y su plan desde 2006 cuando asumió Oscar Tabárez. Clasificada para cuartos de final en dos de sus últimos tres mundiales, la "Celeste" tiene representantes de todos sus equipos Sub-20 desde 2005 (Muslera, Stuani y "Cebolla" Rodríguez) hasta 2017 (Bentancur). Cáceres, Suárez y Cavani compitieron en Canadá 2007, el ultimo ganado por la Argentina. Coates en 2009. Vecino en 2011. Nández en 2015. Varela, De Arrascaeta, Gimenez, Silva y Laxalt fueron subcampeones en 2013. Tendrán su propia revancha ante Pogba y Francia.





¿Qué hizo el fútbol argentino mientras Uruguay construía su futuro? Desmanteló un equipo de trabajo idóneo, no le prestó atención a la formación de jugadores y siguió dependiendo de Messi y "sus amigos". ¿El resultado? Salvo Otamendi, no tiene centrales en el top 10, ni laterales en el top 20 ni mediocampistas en el top 30. La riqueza se acumula en ataque y un equipo no se forma solamente con goleadores de las mejores ligas. Llegó a Rusia y a octavos de casualidad. Casi empata a Francia, de casualidad. El fútbol a veces tiene lógica. Si hacés las cosas mal durante tanto tiempo, te irá mal. Sin plan, el alma no alcanza. (La Nación).