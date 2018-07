Prefectura encontró el pesquero hundido en las costas de Chubut

Fotos UBICACIÓN. El hallazgo de la nave hundida lo concretó personal del Guardacostas SB-15 "Tango" de Prefectura.

02/07/2018 -

La Prefectura Naval Argentina confirmó ayer el hallazgo del "Rigel", el pesquero que había desaparecido el pasado 8 de junio en el Atlántico Sur, frente a las costas de la ciudad de Rawson, en la provincia de Chubut.

Desde la fuerza precisaron que el barco fue encontrado "a 93 metros de profundidad" por personal del guardacostas SB-15 "Tango" del Servicio de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental.

El hallazgo se produjo en la zona donde se había recibido la última comunicación con la embarcación.

"La Prefectura Naval Argentina encontró el pesquero Rigel luego de un gran operativo de búsqueda que incluyó más de 100 efectivos, medios de superficie, aéreos y terrestres", informó la fuerza luego de un operativo de búsqueda que le demandó 23 días.

Como se recordará, el pesquero había zarpado del puerto de Mar del Plata el martes 4 de junio con 9 tripulantes a bordo.

Ubicación

La última posición reportada por el navío fue a 111 millas náuticas (alrededor de 220 kilómetros) al sudoeste de Rawson. Y en el momento de la última comunicación las condiciones climáticas en la zona no eran buenas.

Según informó entonces la Prefectura, había olas de cinco metros de altura y vientos de entre 30 y 40 kilómetros por hora.

Con la desaparición del pesquero, la mayoría de los familiares de sus tripulantes dieron a conocer que la embarcación se encontraba en malas condiciones, y que no era de extrañar que sufriera algún percance grave en alta mar.

"‘Daniel siempre me decía que los barcos estaban muy mal. Si no se rompía una cosa se rompía otra. Él trataba de pensar que no iba a pasar nada malo y salía con expectativa y esperanza", contó la esposa de un tripulante.