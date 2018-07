Michetti reiteró rechazo a legalizar el aborto

Fotos OPINIÓN. Juzgó "ridículo" no decir su visión por ser titular del Senado.

02/07/2018 -

A 24 horas del inicio del debate en el Senado, a través de las comisiones, de la media sanción a la ley de despenalización del aborto, la vicepresidenta Gabriela Michetti manifestó que no permitiría la legalización de la interrupción del embarazo "ni en los casos de violación".

Además, expuso que se involucró en el debate para "equilibrar los tantos", con relación a los representantes de Cambiemos que respaldan el proyecto.

Michetti juzgó que "el aborto está muy ligado a una sociedad que piensa solo en el deseo particular y en su propio ombligo". En un escenario político de fuertes diferencias en torno a esta ley, la titular del Senado recalcó que "ningún ser humano puede decidir sobre la vida de otro".

La vicepresidenta, que siempre se pronunció en contra de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, opinó que "el Estado debe proteger a todo ser humano concebido, en la tercera edad o en la etapa de embrión".

"Eliminar a una persona ya concebida y no dejarla vivir, frente a ocho o nueve meses de embarazo, la verdad, no me parece. Digo, hay personas que viven cosas muchísimo más dramáticas y no las pueden solucionar y se las tienen que bancar. Para mí la vida es el derecho más importante de todos", expresó Gabriela Michetti.

De esta manera, ratificó que para ella un embrión debe considerase vida ya que es "un ser humano en su primera etapa" y que ella tampoco hubiera permitido el aborto de embarazos que surgieron a partir de una violación, algo que puede hacerse con previa autorización judicial.

"Entiendo el drama que significa, pero hay tantos dramas en la vida que uno no puede solucionar que no me parece que porque exista ese drama, digamos que a uno se le terminó la vida. O sea, podés dar en adopción el bebé y no te pasa nada", afirmó.

De todos modos, remarcó que está a favor de "despenalizar a la mujer" que interrumpe su embarazo y que hoy es castigada por la ley si lo hace.