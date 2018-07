Andrés Iniesta: "A nivel individual, se acaba una etapa maravillosa"

Fotos CRACK. Iniesta fue suplente y luego ingresó para tratar de ayudar.

02/07/2018 -

La eliminación de España a manos de Rusia en la definición por penales, trajo otra consecuencia: la renuncia del histórico volante Andrés Iniesta al seleccionado de su país.





"Es una realidad que es mi última partido con la selección, a nivel individual se acaba una etapa maravillosa. A veces los finales no son como uno espera o sueña. En conjunto seguramente sea el día más triste de mi carrera", aseguró en zona mixta.





Iniesta fue uno de los pilares de la "generación dorada" de España que conquistó con el Mundial de Sudáfrica 2010 y dos Eurocopas, 2008 y 2012.





"Me voy con un sabor malo, duro, como todos, es un momento difícil que hemos vivido en otras ocasiones. Las críticas o no críticas son lo de menos, estamos jodidos porque no hemos sabido dar un paso más, estar a la altura de las circunstancias. A nivel individual no ha sido la mejor despedida, pero el fútbol y la vida tienen esas cosa", analizó Iniesta,quien la próxima temporada vestirá la camiseta del Vissel Kobe de Japón, tras haberse despedido también del Barcelona.





Ayer ante Rusia, Iniesta fue suplente por primera vez en un Mundial, pero ingresó en el segundo tiempo. Si bien no pudo desequilibrar, convirtió el penal que le tocó patear en la tanda que su equipo cayó 5-3.





Con respecto al futuro de la "Roja": "Hay relevo, jugadores hay, lo importante es volver a encontrar el camino del éxito, no es fácil, es más complicado de lo que parece, pero la selección seguirá adelante, hay jugadores de nivel".