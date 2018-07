Rompió la puerta a patadas y le cortó la oreja con un machete a su ex

Fotos ASISTENCIA. La víctima fue trasladada al Centro de Salud Banda.

02/07/2018 -

Un nuevo caso de violencia de género se registró durante la mañana del domingo en el interior de una casa del Bº 9 de Julio, cuando un "sacado" sujeto arribó al domicilio de su ex pareja, la amenazó de muerte y la lesionó con un machete.

La denuncia fue realizada por Milagros Ruiz -de 24 años- quien contó a los efectivos de la Comisaría 47 que cerca de las 8.10 el acusado, a quien identificó como Enrique Coria (de 28 años, residente en el Bº Villa Rosita) se hizo presente en su vivienda.

Según narró la víctima a los efectivos, Coria comenzó a golpear la puerta y le exigía que saliera a la vereda para atenderlo. La mujer temiendo por su vida y conociendo al acusado se negó y permaneció dentro de su casa.

Al ver que la víctima no iba a deponer su actitud, el sujeto atacó a ‘patadas’ la puerta principal de la vivienda e ingresó. Caminó hasta la habitación de su ex y allí la golpeó salvajemente. El agresivo sujeto no se conformó con ello, por lo que corrió hasta el patio, tomó un machete y la provocó un corte en la oreja.

Por fortuna, los vecinos de la joven mujer intervinieron y evitaron que el episodio termine en una tragedia. Según las fuentes consultadas, antes de darse a la fuga, Coria la amenazó de muerte.

La damnificada fue asistida en el Centro de Salud Banda, donde la examinó el médico de Sanidad. Tras la denuncia de la víctima, la fiscalía de turno ordenó que el irracional sujeto sea puesto tras las rejas de inmediato.