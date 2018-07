"Difícilmente en el corto plazo compremos 2 veces el mismo producto a igual precio"

02/07/2018 -

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria (CCI) Miguel Siufi, se refirió a la suba de combustibles e indicó que "mientras el Gobierno siga en la búsqueda de estabilizar el dólar va a seguir ocurriendo esto, hay cambios en los componentes relativos de los costos y seguimos en un escenario inflacionario".

Apuntó que "debemos saber que difícilmente en el corto plazo compremos dos veces el mismo producto al mismo precio y también sacarnos de la cabeza que podamos conseguir algún producto a precio inferior en algún momento".

Señaló que "estamos en un proceso inflacionario donde los pronósticos indican que no va a estar por debajo del 30% anual y estamos a la mitad de la acumulación de ese número, por lo tanto los precios deberían seguir creciendo".

No obstante, indicó que "lo afligente es que las ventas siguen retraídas y la Came anunció una baja del 4,1% promedio en junio, entonces esto nos plantea cómo enfrentar un proceso de inflación de costos si no lo podemos trasladar al precio por una cuestión de mercado, con ventas retraídas y por más aumento que haya, las pymes no pueden trasladar a precios de venta porque la caída del consumo está en la caída del poder adquisitivo de la gente, componente de la espiral inflacionaria en la que estamos".

Señalo que "el sector empresario tiene esperanzas en la gestión de Sica -ministro de Producción-, es un conocedor de lo que estamos pasando las pymes y está buscando dar respuesta porque conoce la presión impositiva y previsional, de los altos costos, anuncio un subsidio a tasa del 29%, que nadie lo va a tomar pero es lo que se puede hacer".