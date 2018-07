Ayos: "Mi ex me golpeó en la panza cuando estaba embarazada y me violó"

02/07/2018 -

Mónica Ayos repasó su dura historia de vida y se quebró al recordar un caso de violencia de género que sufrió cuando estaba embarazada de su hijo Federico, hace aproximadamente 25 años. Al punto de que pensó que podría perder a su bebé.

"Mi ex me golpeaba, me golpeó embarazada. En la panza, directamente. Era producto de la cocaína más el alcohol, que le pegaban de forma muy violenta", dijo, en "PH", Ayos al recordar a su pareja, un coreógrafo chileno.

Él era mozo y ella hacía bikini open. "Del octavo al noveno mes, lo tenía que encerrar bajo llave, para que no saliera a tomar. Después me terminó encerrando él a mí. Fui una prisionera", enfatizó.

"Fede nació por cesárea, estuve seis días internada. Estaba encajado. Evidentemente, ante la atenta mirada del resto de los invitados- quería dejarlo adentro, donde estaba más seguro que afuera. Era todo una culpa. Salí sin glóbulos rojos. Yo no podía tener relaciones. Y él me violó. Abusó de mí, con el peligro de volver a quedar embarazada y que me estallara el útero", resaltó. Mónica logró rehacer su vida. Está en pareja desde hace 18 años con Diego Olivera, con quien tiene una hija, Victoria, de 13.