Supuestas primas de Luis Miguel aseguran que la mamá del cantante está en un neuropsiquiátrico de Buenos Aires

02/07/2018 -

El motivo de la desaparición y el paradero de Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel, es el misterio más grande en la vida del cantante mejicano. Y ahora volvió a crecer la incógnita por el éxito de la popular serie que emite Netflix, basada, entre otras cosas, en la búsqueda de la mamá del artista. En su ciclo "Secretos Verdaderos", Luis Ventura presentó a tres supuestas primas del cantante mexicano, quienes aseguraron haber visitado a la mujer en el Hospital Moyano y haber vivido situaciones extrañas.

Ada Molina Basteri, una de las supuestas primas de Luis Miguel, contó su experiencia. "Entré, pero no dije quién era, dije que iba a ver a Honorina Montes, porque estaba en el hospital con ese nombre", destacó. Relató que la mujer estaba custodiada y que incluso una amiga de ella grabó el encuentro, pero que luego pidieron que borre los videos, algo que despertó la inquietud de Ventura. "Que yo sepa, en el Moyano no debería haber policías", aseguró el periodista.

Flavia, otra de las invitadas, contó que también fue a visitar a su supuesta tía porque su prima le dijo "es igual a Marcela, tiene todas las características. Yo no fui como que la conocía de la calle, pregunté por Honorina Montes y me dijeron por qué la querés ver, y le dije, porque a mí me parecía que era mi tía", afirmó Flavia.

"Me dijeron: ‘a ver un segundito’, entró un médico, se puso a charlar con seis médicos más diciendo que no me dejen entrar, y mi prima me dice: ‘prima vamos’. La sigo, como ella ya había ido al lugar, le dice a uno de los policías: ‘entramos a ver a Honorina’, y me dice ‘ahí está’. Ella se queda entreteniendo a la policía, yo doy la vuelta, ella estaba comiendo, y cuando la veo de frente se me puso la piel de gallina, me pareció verle los ojos a mi papá", concluyó.