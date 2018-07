Recomiendan conducir con prudencia por las neblinas matinales

Fotos RIESGO. En caso de tener que salir a la ruta, mantener la distancia de seguridad con otros vehículos es esencial.

02/07/2018 -

Debido a la densa neblina que se viene produciendo en gran parte del país, especialmente en las primeras horas del día, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv) recomendó a los conductores tomar los recaudos necesarios para evitar accidentes en las rutas.

Para nuestra provincia se anuncian bancos de niebla matinales para prácticamente toda la semana, las que podrían mantenerse hasta cerca del mediodía en algunos puntos.

Ante esta situación, la Ansv aconsejó a los conductores que, si tienen información previa de que la ruta a seguir estará afectada por intensa niebla, postergue la salida, o elija otro camino, si puede.

"Si la niebla lo sorprende durante la conducción, encienda las luces bajas y las antiniebla si las tiene; aminore la velocidad; no use las luces altas ya que reflejarán en las gotas de vapor y verá menos; use el limpiaparabrisas y el desempañador para mejorar la visión", recomienda.

Para el caso en que la niebla sea muy espesa, además de los consejos anteriores, se aconseja encender las luces intermitentes de emergencia (balizas); aminorar "sustancialmente" la velocidad; prepararse para frenar ante un vehículo detenido, nunca para sobrepasarlo; salir de la calzada en cuanto se pueda; estacionar en un lugar seguro hasta que la niebla se disipe; y nunca detenerse en la calzada.

Ya que hay poca visibilidad, se necesita mayor tiempo de reacción por lo que hay que disminuir la velocidad del auto, mantener la distancia de seguridad y no invadir el carril contrario.