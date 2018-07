Advierten sobre la importancia del control ginecológico para evitar el cáncer

Fotos PREVENCIÓN. Instan a las mujeres a realizarse controles periódicos para evitar el cáncer.

02/07/2018 -

La ciencia ha permitido una considerable diminución de muertes por cáncer de mama y de cuello uterino a nivel mundial, y Santiago del Estero no escapa de esa realidad. Sin embargo sostienen que la única forma de prevenir los casos es a través de controles periódicos, que permiten detectar lesiones que en el futuro podrían devenir en cánceres.

"Santiago del Estero no escapa a las estadísticas mundiales. Prevalece de cáncer de mama. Éste ocupa el primer lugar como causa de muerte en la mujer por cáncer; pero el de cuello uterino se encuentra en segundo lugar. Sin embargo los controles periódicos y la detección precoz han permitido controlar y en muchos casos sanar", indicó la Dra. Delia Raab de Álvarez, referente de la Fundación Mujer.

Y remarcó: "Hay lesiones de bajo riesgo que encontramos en las mujeres, que de no ser tratadas a tiempo pueden derivar en un cáncer. Por ello es fundamental el control. Si detectamos una lesión de bajo grado, que es una lesión pre-cáncer pero muy leve, el 57 por ciento de esas pacientes van a progresar, y un 32 por ciento llegará a cáncer si no se realizan los controles. Es fundamental hacer el seguimiento en esas mujeres con riesgo. Diferente es en la gente joven, en quien las lesiones de bajo grado o lesiones por HPV prácticamente no se las trata porque generalmente se resuelven solas".

Cómo prevenir

La Dra. Raab de Álvarez destacó las formas de prevención, lo cual ha originado una mayor detección de casos de HPV, lo cual ha permitido frenar posibles cánceres de cuello uterino.

"Hoy en día, la prevención del cáncer de cuello uterino se hace con papanicolao, colposcopia, y biopsia, y en la actualidad se incrementó el test del HPV (Virus del Papiloma Humano). Vemos muchos casos de HPV, porque es común sobre todo en las mujeres menores de 25 años. La infección y la presencia del Virus del Papiloma Humano en las mujeres son muy comunes, pero vemos que de todas las que puedan tenerlo, un 70 por ciento se infecta, y de esos, un 35 por ciento hacen una patología. También vemos que cuando se diagnostica cáncer de cuellos uterino, se observa que hay presencia de HPV, o sea que se trata de un co-factor importante para el desarrollo de este cáncer", explicó la Dra. Delia Raab de Álvarez.

Factores de riesgo

La referente de la Fundación Mujer remarcó que "en el caso del cáncer de cuello uterino, los factores de riesgo son la promiscuidad, que sería el cambio de pareja con frecuencia y sin protección, las infecciones, el Virus del Papiloma Humana. Entonces, por eso es muy importante la protección en el acto sexual".

Ante la situación, se insta a todas las santiagueñas a cumplir con el control periódico a fin de evitar casos de cáncer.