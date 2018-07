El dólar cerró en Santiago del Estero a $29,90

Fotos La divisa norteamericana incrementó su valor sobre el cierre de las operaciones en la “Madre de Ciudades”.

Hoy 17:28 -

El billete norteamericano operó en alza en las agencias y bancos de la “city” santiagueña, según el promedio realizado por EL LIBERAL.

En el cierre, el dólar quedó en $29,90, tras haber alcanzado –al mediodía- un promedio para la venta de $29,56.

Hasta ese entonces, la banda de precios oscilaba entre los $29,53 a los $29,70 la cotización más alta, por esas horas, en el banco Macro.

Entre la punta compradora y la vendedora, persistía una brecha de entre $1 a $1,20 según el banco.

Mientras que, en el denominado “mercado paralelo” o dólar “blue”, en Santiago del Estero, registraron valores de entre los $29,10 a $29,65.

En Capital Federal

Mientras que, en Capital Federal el mercado cambiario respondió este lunes con un fuerte descenso a una batería de medidas oficiales, que incluyó la suba de encajes bancarios dispuesta por el Banco Central, sumado a la subasta de otros u$s 100 millones y el anuncio de una nueva licitación de Letes, a la que podrá suscribirse con Lebac.

En este contexto, el billete minorista se desacopló del mundo y se hundió 58 centavos a $ 29,08 en bancos y agencias de la city porteña. Se trató de la mayor baja desde mediados de mayo, cuando en medio del megavencimiento de Lebac retrocedió 89 centavos.

Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios, donde la divisa retrocedió 55 centavos (1,9%) a $ 28,30 en una jornada volátil y con cambios bruscos de tendencia. El volumen total, en este contexto, cayó un 17% a u$s 841 millones.

Durante la rueda, la autoridad monetaria adjudicó otros u$s 100 millones a 28,87 pesos, 25 centavos por debajo del cierre del viernes último, en el marco de la subasta de venta en contado que realiza diariamente por cuenta del Ministerio de Hacienda.

Las subastas, en este sentido, se realizan con los dólares que el Central tiene incorporados al programa de licitaciones diarias por cuenta del Ministerio de Hacienda.

Esos billetes forman parte de los u$s 7.500 millones otorgados recientemente por el FMI. Además, el Banco Central dispuso subir los encajes bancarios en 3 puntos porcentuales, al 26%, en el marco de la política contractiva que está llevando adelante el Gobierno para tratar de limitar la alta inflación doméstica.

Por otra parte, el BCRA anunció que el martes realizará una nueva licitación de Letras del Tesoro, a la que se podrá suscribir en pesos, dólares y Lebac.

El economista Gustavo Ber señaló a ámbito.com que la fuerte baja se produjo debido "a la suba de encajes bancarios, que también repercutió en un alza de las tasas de Lebac en el mercado secundario (a julio, se pagaba un 50%)" y puntualizó que la licitación de Letes apunto "a tratar de acelerar dicha montaña de pesos a mediano plazo, y asi aflojar la presión sobre el dólar". El BCRA, por su parte, invervino en el plazo a septiembre y octubre. "Ese apretón monetario al menos sirvió en esta rueda para ganar calma cambiaria, condición necesaria - aunque no suficiente - para tratar de avanzar con una recuperación de los bonos, que es muy importante actualmente", dijo.

El arranque de la jornada, en este contexto, presentó un panorama de relativa estabilidad y bajo volumen con los precios lateralizados en un rango muy similar al alcanzado sobre el final anterior. Luego de la subasta habitual del Banco Central la demanda ejerció una presión que llevó al tipo de cambio a tocar máximos en los $ 28,95.

La oferta de dólares se incrementó sustancialmente al promediar el inicio de la segunda parte del día y ante una menor profundidad de la demanda provocó una fuerte caída de los precios que se mantuvo hasta el cierre cuando el dólar anotó los mínimos en los $ 28,30, sesenta y cinco centavos debajo de los máximos de la fecha. En el mundo, el índice dólar subía un 0,4% a 95,035 unidades.

El euro retrocedía un 0,6%, a u$s 1,1607, mientras que la moneda estadounidense ampliaba sus ganancias contra el yen a un nuevo máximo en seis semanas a 110,720 yenes.

En Brasil se apreció un 0,8% a 3,91 y en México ganó un 0,3%. En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" se operó fuerte al alza llegando al 52%. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 142 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el martes y el jueves.

Las tasas de Lebac en el mercado secundario mostraron también subas en sus rendimientos en el plazo de 16 días al 52% y la de 79 días al 44% TNA. En el Rofex, donde se negociaron u$s 400 millones, el 75 % se pactó entre julio y agosto con precios finales a $ 29,2000 y $ 30,3000 respectivamente con tasas de 40% y 43% TNA. El plazo más largo con volumen fue diciembre, que cerró a $ 33,97 a una tasa de 40,2%.

En tanto, el blue bajó 10 centavos a $ 29,30, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. De esta manera, se mantuvo por debajo de la cotización oficial. A su vez, el "contado con liqui" saltó el viernes 41 centavos a $ 28,64.

Por último, las reservas del Banco Central bajaron el viernes u$s 1.078 millones hasta los u$s 61.872 millones, debido a que en el mercado de cambios, el BCRA realizó una subasta en la cual vendió u$s 300 millones; y además se realizó la cancelación de intereses de los títulos públicos Discount Ley Extranjera por un equivalente en u$s 492 millones.