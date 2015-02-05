CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 3 de Julio de 2018
Por El Liberal
03/07/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LA VENGANZA DE IFFET
17.30 ELIF
19.00 PAMPITA ONLINE
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.35 MICRO MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS - MARCELO ARCE
21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 TODO POR MI HIJA
00.30 KARA PARA ASK
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
17.00 LA TARDE DEL MUNDIAL
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 LA NOCHE DEL MUNDIAL
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL14
11.30 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD VS. CENTRAL CBA.
13.30 EN ARMONÍA
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 SÁBADO SAGRADO
16.00 MÚSICA INTERIOR
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
CANAL 4
12.00 EXPRESS SPORT
13.00 NOTI EXPRESS, PRIMERA EDICIÓN
13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD
14.00 FOLCLUB
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.00 LOS TUERKAS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 EL MUNDO DE ELLAS
19.30 CONCIERTO EXPRESS
20.30 MUNDO TURÍSTICO
21.00 NOTI EXPRESS, EDICIÓN CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
07.09 LOS GOONIES
09.25 PEQUEÑAS SUPER ESTRELLAS
11.18 CARS
13.26 EL PLANETA DEL TESORO
15.13 TIENES UN E-MAIL
17.35 EL ILUSIONISTA
19.38 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA
22.00 21, LA GRAN FIESTA
23.44 RADIO ENCUBIERTA
TCM
08.19 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
08.44 LA NIÑERA
09.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.24 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
10.49 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
11.14 LA NIÑERA
12.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
12.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
13.19 POR AMOR AL JUEGO
15.49 ESCAPE A LA VICTORIA
17.58 RUTA SUICIDA
19.57 AIR AMERICA. LOCOS POR EL PELIGRO
22.00 DRAGÓN. LA VIDA DE BRUCE LEE
TNT
06.58 DINOSAURIO
08.28 LA NUEVA GRAN ESTAFA
10.51 BATMAN INICIA
13.36 KARATE KID
16.23 TROYA
19.25 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL INVIERNO
22.00 INQUEBRANTABLE
00.40 KUNG-FUSIÓN
SPACE
06.00 UN HOMBRE COMÚN
07.22 EL GUERRERO ROJO
09.05 UN DETECTIVE EN EL KINDER
11.19 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE
13.51 DAÑO COLATERAL
15.58 CIRQUE DU FREAK. EL APRENDIZ DE VAMPIRO
18.03 DRÁCULA. LA HISTORIA JAMÁS CONTADA
19.49 47 RONIN. LA LEYENDA DEL SAMURAI
22.00 EL OBJETIVO
CINECANAL
11.30 COMO SI FUERA CIERTO
13.05 UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA
15.30 COWBOYS Y ALIENS
17.35 MAZE RUNNER. A PRUEBA DE FUEGO
19.50 TERMINATOR - LA SALVACIÓN
22.00 LA LLAMADA 3
23.45 SILENCIO
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO
09.15 BLACK-ISH
09.45 ONCE UPON A TIME
13.25 SIRENA
15.15 TEEN WOLF
17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 ONCE UPON A TIME
A DÓNDE IR
DELFINA RESTOBAR (ROCA (S) 353)
+HOY, A LAS 22, EL CINECLUB MÈLIÉS PROYECTARÁ LA PELÍCULA “LOVELES”, NOMINADA A LOS PREMIOS OSCAR POR RUSIA.
HOTEL AMERIAN CARLOS V (LAS TERMAS)
* EL JUEVES 5, VIERNES 6, SÁBADO 7 Y DOMINGO 8, A LAS 22, MARIQUENA DEL PRADO Y ALEX GRUDKE REPONDRÁN EL MUSIC HALL “LA NOCHE DE LAS CAPOCÓMICAS”.
* EL SÁBADO 28, A LAS 22.30, SILVESTRE Y ROXANA LUGONES, PRESENTARÁN LA OBRA DE TEATRO “DIVORCIADAMENTE JUNTOS”.
PARANINFO DE LA UNSE (AVDA. BELGRANO (S) 1912)
* SÁBADO 7 DE JULIO, A LAS 16, SHOW EN VIVO DE “LA PATRULLA AL RESCATE”, UN ESPECTÁCULO MUSICAL CON TODOS LOS PERSONAJES DE “LA GRANJA” Y SUS CANCIONES.
CLUB JUVENTUD (RIVADAVIA Y PERÚ)
*DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 16, FESTIVAL DE TRAP. ESTARÁN EN UN MISMO RECITAL, “KHEA”, “ECKO”, “CAZZU” Y STEVEN KAYNE.
TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)
* DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 22, SE REALIZARÁ LA VELADA DE GALA POR UN ANIVERSARIO
MÁS DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA, CON LA PARTICIPACIÓN DEL VIOLINISTA PABLO AZNÁREZ, Y EL BALLET LATINOAMERICANO SANTIAGO DEL ESTERO.
* VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS 22, EL OFICIAL GORDILLO PRESENTARÁ “CHORIANDO A LO
GRANDE”.
CINES
SUNSTAR
LOS INCREÍBLES 2 (3D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY Y MAÑANA - 16:40 (Cast) 19:20
(Cast) 22:00
JURASSIC WORLD: EL
REINO CAÍDO (3D)
AVENTURA, (13 años)
HOY Y MAÑANA- 17:40 (Cast) 21:30
(Cast)
SICARIO 2 : SOLDADO (2D):
ACCIÓN, POLICIAL (+ 16 AÑOS)
HOY Y MAÑANA - 17:00 (Cast) 19:40
(Subt)
GRINGO (2D):
COMEDIA , ACCIÓN (+16 AÑOS)
HOY Y MAÑANA - 22:30 (Cast)
JURASSIC WORLD: EL
REINO CAÍDO (2D)
AVENTURA, (13 años)
HOY Y MAÑANA- 18:30 (Cast) 21:50
(Subt)
LOS INCREÍBLES 2 (2D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY Y MAÑANA - 17:20 (Cast) 20:00
(Cast)
EL ATRAPE (2D):
COMEDIA (+13 AÑOS)
HOY Y MAÑANA - 22:35 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA
A MODIFICACIONES SIN
PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
RESERVA Y LEYENDA
CASTELLANO 2D 17:25 - 19:00
-22:20
CASTELLANO 3D 16:30
JURASSIC WORLD: EL
REINO CAÍDO APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 16:50 -19:30-
20:00- 22:40
CASTELLANO 3D 21:30
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DÍAS A PARTIR
DE LAS 16
VALOR DE LAS ENTRADAS
2D Entrada general: $140;
jubilados, docentes y estudiantes:
$90 todos los días
3D Entrada general: $150;
jubilados, docentes y estudiantes:
$95 todos los días.