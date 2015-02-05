CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 3 de Julio de 2018

03/07/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LA VENGANZA DE IFFET

17.30 ELIF

19.00 PAMPITA ONLINE

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.35 MICRO MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS - MARCELO ARCE

21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 TODO POR MI HIJA

00.30 KARA PARA ASK

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

 

CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

17.00 LA TARDE DEL MUNDIAL

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 LA NOCHE DEL MUNDIAL

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA


CANAL14

11.30 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD VS. CENTRAL CBA.

13.30 EN ARMONÍA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 SÁBADO SAGRADO

16.00 MÚSICA INTERIOR

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF


CANAL 4

12.00 EXPRESS SPORT

13.00 NOTI EXPRESS, PRIMERA EDICIÓN

13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD

14.00 FOLCLUB

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.00 LOS TUERKAS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 EL MUNDO DE ELLAS

19.30 CONCIERTO EXPRESS

20.30 MUNDO TURÍSTICO

21.00 NOTI EXPRESS, EDICIÓN CENTRAL


PELÍCULAS

CINEMAX

07.09 LOS GOONIES

09.25 PEQUEÑAS SUPER ESTRELLAS

11.18 CARS

13.26 EL PLANETA DEL TESORO

15.13 TIENES UN E-MAIL

17.35 EL ILUSIONISTA

19.38 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA

22.00 21, LA GRAN FIESTA

23.44 RADIO ENCUBIERTA


TCM

08.19 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

08.44 LA NIÑERA

09.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.24 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

10.49 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

11.14 LA NIÑERA

12.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

12.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

13.19 POR AMOR AL JUEGO

15.49 ESCAPE A LA VICTORIA

17.58 RUTA SUICIDA

19.57 AIR AMERICA. LOCOS POR EL PELIGRO

22.00 DRAGÓN. LA VIDA DE BRUCE LEE

 

TNT

06.58 DINOSAURIO

08.28 LA NUEVA GRAN ESTAFA

10.51 BATMAN INICIA

13.36 KARATE KID

16.23 TROYA

19.25 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL INVIERNO

22.00 INQUEBRANTABLE

00.40 KUNG-FUSIÓN


SPACE

06.00 UN HOMBRE COMÚN

07.22 EL GUERRERO ROJO

09.05 UN DETECTIVE EN EL KINDER

11.19 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE

13.51 DAÑO COLATERAL

15.58 CIRQUE DU FREAK. EL APRENDIZ DE VAMPIRO

18.03 DRÁCULA. LA HISTORIA JAMÁS CONTADA

19.49 47 RONIN. LA LEYENDA DEL SAMURAI

22.00 EL OBJETIVO


CINECANAL

11.30 COMO SI FUERA CIERTO

13.05 UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA

15.30 COWBOYS Y ALIENS

17.35 MAZE RUNNER. A PRUEBA DE FUEGO

19.50 TERMINATOR - LA SALVACIÓN

22.00 LA LLAMADA 3

23.45 SILENCIO

 

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO

09.15 BLACK-ISH

09.45 ONCE UPON A TIME

13.25 SIRENA

15.15 TEEN WOLF

17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 ONCE UPON A TIME


A DÓNDE IR

DELFINA RESTOBAR (ROCA (S) 353)

+HOY, A LAS 22, EL CINECLUB MÈLIÉS PROYECTARÁ LA PELÍCULA “LOVELES”, NOMINADA A LOS PREMIOS OSCAR POR RUSIA.


HOTEL AMERIAN CARLOS V (LAS TERMAS)

* EL JUEVES 5, VIERNES 6, SÁBADO 7 Y DOMINGO 8, A LAS 22, MARIQUENA DEL PRADO Y ALEX GRUDKE REPONDRÁN EL MUSIC HALL “LA NOCHE DE LAS CAPOCÓMICAS”.

* EL SÁBADO 28, A LAS 22.30, SILVESTRE Y ROXANA LUGONES, PRESENTARÁN LA OBRA DE TEATRO “DIVORCIADAMENTE JUNTOS”.


PARANINFO DE LA UNSE (AVDA. BELGRANO (S) 1912)

* SÁBADO 7 DE JULIO, A LAS 16, SHOW EN VIVO DE “LA PATRULLA AL RESCATE”, UN ESPECTÁCULO MUSICAL CON TODOS LOS PERSONAJES DE “LA GRANJA” Y SUS CANCIONES.


CLUB JUVENTUD (RIVADAVIA Y PERÚ)

*DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 16, FESTIVAL DE TRAP. ESTARÁN EN UN MISMO RECITAL, “KHEA”, “ECKO”, “CAZZU” Y STEVEN KAYNE.


TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)

* DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 22, SE REALIZARÁ LA VELADA DE GALA POR UN ANIVERSARIO

MÁS DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA, CON LA PARTICIPACIÓN DEL VIOLINISTA PABLO AZNÁREZ, Y EL BALLET LATINOAMERICANO SANTIAGO DEL ESTERO.

* VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS 22, EL OFICIAL GORDILLO PRESENTARÁ “CHORIANDO A LO

GRANDE”.

CINES

SUNSTAR

LOS INCREÍBLES 2 (3D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY Y MAÑANA - 16:40 (Cast) 19:20

(Cast) 22:00

JURASSIC WORLD: EL

REINO CAÍDO (3D)

AVENTURA, (13 años)

HOY Y MAÑANA- 17:40 (Cast) 21:30

(Cast)

SICARIO 2 : SOLDADO (2D):

ACCIÓN, POLICIAL (+ 16 AÑOS)

HOY Y MAÑANA - 17:00 (Cast) 19:40

(Subt)

GRINGO (2D):

COMEDIA , ACCIÓN (+16 AÑOS)

HOY Y MAÑANA - 22:30 (Cast)

JURASSIC WORLD: EL

REINO CAÍDO (2D)

AVENTURA, (13 años)

HOY Y MAÑANA- 18:30 (Cast) 21:50

(Subt)

LOS INCREÍBLES 2 (2D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY Y MAÑANA - 17:20 (Cast) 20:00

(Cast)

EL ATRAPE (2D):

COMEDIA (+13 AÑOS)

HOY Y MAÑANA - 22:35 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA

A MODIFICACIONES SIN

PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

RESERVA Y LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:25 - 19:00

-22:20

CASTELLANO 3D 16:30

JURASSIC WORLD: EL

REINO CAÍDO APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 16:50 -19:30-

20:00- 22:40

CASTELLANO 3D 21:30

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DÍAS A PARTIR

DE LAS 16

VALOR DE LAS ENTRADAS

2D Entrada general: $140;

jubilados, docentes y estudiantes:

$90 todos los días

3D Entrada general: $150;

jubilados, docentes y estudiantes:

$95 todos los días.



 
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