FÚNEBRES | 3 de Julio de 2018

Rosa Esther Cejas de Estanciero

Sara del Valle Abdala

Alberto Olmos (Colonia El Simbolar)

Miguel Alberto Elli

ABDALA, SARA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. Sus nietos Anabella, Lucas, Roberto, Francisco, bisnieto Augusto sus hijas del corazón Gladis, Claudia y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 9 horas cementerio La Piedad el cortejo partirá de calle La Plata 162 s/v Cobertura Iosep. SER. REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

ABDALA, SARA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. Sus sobrinos María Angélica Ibáñez de Climent, José Antonio Ibáñez, Lucy Ibáñez y Dory Ibáñez de Virosta y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida tía Sara y que sus restos serán sepultados hoy en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

ABDALA, SARA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. Sus primos Armando Elpidio Abdala, su esposa Lidia Pérez, sus sobrinos Ángel, Ma. Rosa, Carlos y Juan José Abdala participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ABDALA, SARA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. Querida Sara: has sido para mí una cuñada especial: servicial, atenta, luchadora de la vida, trabajadora incansable, confidente y amiga. Tu desconsolada cuñada Mercedes participa con profundo dolor su fallecimiento. Te extrañaré por siempre.

ABDALA, SARA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Tu cuñada Mercedes Brizuela, tus nietos Anabella, Lucas, Winqui y Francisco; sus hijas del corazón Gladis y Claudia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ABDALA, SARA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. Sus cuñados Tito, Matilde, Norma, Hugo, José, Raúl, Betty y Zulema Brizuela y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ABDALA, SARA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. "Felices los humildes de corazón, porque ellos verán a Dios". Sara! Fuiste una mujer íntegra: esposa ejemplar, madre amorosa, hermana cariñosa, abuela "súper buena". Roberto, Vani y Lito te llamaron a la bella Mansión que Dios guarda para ti, más allá del Sol. Descansa en paz. Ya cumpliste tu misión aquí en la tierra. Tus amigos Paulina, Ricardo, Anchi, Poro y Pelado Ávila junto a sus respectivas flias. se conduelen profundamente porque hoy dejas a Lucas, Anabella y Augusto, a quiénes en vida has amado como solo tu sabías hacerlo. Hoy elevamos fervientes oraciones por su eterna luz, allí donde no hay su sufrimiento ni dolor. Rogamos cristiana resignación para Mercedes y familias.

ABDALA, SARA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. Ziria Abdala de Merletti y sus hijos Graciela y Hugo y flia. y elevan oraciones en su memoria.

ABDALA, SARA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. "Que el Señor te reciba en su Reino Celestial en el encuentro con tus hijos y esposo que te precedieron y goces con ellos de la vida eterna". Carlos Ávila, Rosy; sus hijos Claudia, Carly, Natalia, su hija política Gilda Ledesma, nietos y bisnieto participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este trance doloroso a sus amados nietos por quiénes se brindó con tanta ternura y amor.

BULACIO, LUCAS GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. Personal directivo, docente, administrativo, maestranza y alumnos del Nivel Secundario, del Colegio San Francisco de Asís, acompañan con profundo dolor, al profesor de la casa del Sr. Aldo Bulacio y familia en tan difícil momento; a Lucas, nuestro ex alumno, que el Señor lo reciba en sus brazos y brille para él la luz que no tiene fin. Rogamos una oración en su memoria.

CEJAS DE ESTANCIERO, ROSA ESTHER (.q.e.p.d.) Falleció el 1/7/18|. Sus hijos Roxana, Miguel y Marcela, sus hijos pol. y nietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. C. de duelo Calle 1 2824 B John Kennedy. CARUSO CÍA DE SEG SA EMPRESA ANICETO E HIJO.

CEJAS DE ESTANCIERO, ROSA ESTHER (.q.e.p.d.) Falleció el 1/7/18|. La comunidad educativa del Colegio Secundario "2 de Abril" participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su compañera, profesora Roxana Estanciero. Ruegan oración en su memoria.

ELLI, MIGUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. Su hermana Tessy, su esposo Andrés Dichiara, sus hijos María Andrea, Matías, Sabina, Emilio, Ignacio y Lucía y sus respectivas flias. te despedimos con mucha tristeza y cariño. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz.

ELLI, MIGUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. Su hermano Enrique, su esposa María Cristina, sus hijos Matías y Mercedes; Alejandrina y Esteban; Milagros y Santiago y flia. te despedimos con profundo dolor y el cariño inmenso de siempre. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz.

ELLI, MIGUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. Su hermana Mercedes, sus hijos María Verónica y Hernán; Ramiro y Verónica; Alejandra y Lucas; Jimena y Sebastián y Noelia y Jorge, con sus respectivas flias. te despedimos con inmenso dolor y estarás presente siempre en nuestros recuerdos y oraciones. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz.

ELLI, MIGUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Alberto Argañaraz, Ana María Gómez, Elva Cortés y Carolina Cortez, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ELLI, MIGUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. Javier Argañaraz y Victorio Argañaraz, con sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ELLI, MIGUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. Hoy te doy un gran y fuerte abrazo hermano. Con gran tristeza despido a Miguel y con la alegría de saber que se va a reencontrar con María Rosa. Sebastián Argañaraz, Flavia Pérez, Anita y Santiago participan su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

ELLI, MIGUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. Mario Habra y sus hijos Verónica y Franco, Facundo y Analía, Milagros, Victoria y Juan, y Eugenia participan con profundo pesar el fallecimiento de su entrañable amigo y acompañan a sus hijos Fernanda y Daniel, nietos, hermanos y demás fliares. en su dolor, rogando a Dios pronta resignación. Elevan oraciones en su memoria.

ELLI, MIGUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. Los compañeros y amigos de la Promoción 1967 del Colegio Nacional despiden a su muy querido amigo y acompañan a sus hijos y fliares. en su dolor. Miguel querido, tu calidad humana, tu sonrisa, tus anécdotas, tus canciones, nos acompañarán por siempre. Descansa en paz.

FERREYRA, FABIANA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. Su esposo Juan Carlos, sus hijos Juancito, Belén y "Nacho" participan con profundo dolor el fallecimiento de su esposa y madre, y que sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su querida memoria.

FERREYRA, FABIANA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. Sus hermanos del barrio Borges participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

FERREYRA, FABIANA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. Patricia Ortega, Marcelo Alfaro y familia participan con dolor el fallecimiento de su amiga, y que sus restos fueron inhumados en el día de ayer en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

HILGERT DE FONTANA, ESTELA (q.e.p.d.) Falleció en Arrufó Pcia. de Sta. Fe el 02/7/18|. En la gloria de Dios Padre tu alma descansa en paz. Sus hijos Marcela Fontana y Héctor Muratore, sus nietos Marina y Agostina Muratore participan con gran dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Arrufó. Rogamos oraciones en su memoria.

HILGERT DE FONTANA, ESTELA (q.e.p.d.) Falleció en Arrufó Pcia. de Sta. Fe el 02/7/18|. Su consuegra Ma. Teresa Rotondo de Muratore, sus hijos Héctor Ángel y Marcela Fontana, Alicia Beatriz y respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a sus seres queridos, rogando pronta resignación. Elevamos plegarias en su memoria. Querida Estela descansa en paz.

HILGERT DE FONTANA, ESTELA (q.e.p.d.) Falleció en Arrufó Pcia. de Sta. Fe el 02/7/18|. Juan Carlos Rotondo y flia. participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus queridos sobrinos Marcela Fontana, Héctor Ángel Muratore y flia. rogando al Altísimo les dé pronta resignación y consuelo.

HILGERT DE FONTANA, ESTELA (q.e.p.d.) Falleció en Arrufó Pcia. de Sta. Fe el 02/7/18|. Docentes y auxiliares de quimíca I y compañeros de laboratorio de FAyA- UNSE acompañan a su nieta Valeria en tan doloroso momento y elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA VDA. DE GOY, CONSUELO PERPETUA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/18|. Consuelito, en silencio fue tu partida. No hay palabra que pueda expresar: tanta tristeza y dolor, que dejas en nuestros corazones. Nunca olvidaremos los felices años de gran amistad y fieles compañeras de estudiante, egresadas en la Esc. Normal B. Gorostiaga. Amiga de toda la vida. Yolanda Ysabel Paz de Scaglione y Victoria Moukarzel de Mdalel participan el fallecimiento y acompañan a su hijo César Goy y flia.; a su hermana Tona y demás fliares. Rogamos por el eterno descanso.

CÓRDOBA, FERMÍN ARANCILIO (Chacho) (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/18|. Acompañamos a nuestra amiga y compañera Graciela ante la pérdida de su padre; Carlos Pereyra, Sonia Levia, Sara Rojas y Raúl Rotondo. participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CÓRDOBA, FERMÍN ARANCILIO (Chacho) (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/18|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso Eterno". Mercedes Nediani, su esposo José

Juárez, hijos Alejandra, Patricia, Analía y Roberto participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amiga Graciela, rogando en este momento de profundo dolor oraciones en su memoria.

CORONEL, JUAN SAÚL (q.e.p.d) Falleció el 27/6/18|. "Que el Señor lo reciba en su Reino con su infinita bondad". La comunidad educativa de la escuela Normal Superior República del Ecuador, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la docente de nuestra isntitución, Prof. Juana Gabriela Coronel, se ruega una oración en su memoria, que brille para él la luz que no tiene fin y pronta resignación para sus familiares. Frías.

COSTAS, AUGUSTO GUILLERMO (Gringo) (q.e.p.d.) Falleció en Marcospa el 30/6/18|. Sus primas Yolanda y Beatriz Costas participan y despiden con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

IBAREZ, GUILLERMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. Su esposo Luis Centeno, sus hijos Teresa, Humberto, Tito, Marcia y Natalia, h. pol. nietos bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11:00 hs en el cementerio de La Abra Cob. Iosep. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

OLMOS, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. Su esposa Norma Villalba, sus hermanos, Margarita, Roberto, Fernando y Héctor, sobrinos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 9:00 hs en el cementerio de COLONIA EL SINBOLAR. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

OLMOS, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. Su esposa Norma, su padre Fernando, sus hermanos Héctor, Fernando, Roberto y Margarita, sus hermanos políticos Sara Peralta y Esther Quiroga, sus sobrinos Anabel e Iván Olmos Quiroga; Fermín y Tania Sayago Olmos; Milagros y Luci Olmos y demás fliares, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el cementerio de la localidad de Colonia El Simbolar.

SÁNCHEZ, DANIELA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/18|. Sus hijos Sergio, Bruno, Alejandro, Noa sus padres Favio y Josefina hnos. Daniel, Carlos, Silvina, Joana, Celeste, Franco, Rolando, Adriana y demás familiares el cortejo partirá de Villa Hipólita Dpto. Robles. Sus restos serán inhumados hoy 9 horas cementerio de Cañada Escobar SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219878.

SCOVAZZI, AMELIA ARASELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/18|. "Que los ángeles del cielo preparen su llegada al Reino del Padre y descance en paz". La comunidad educativa de la escuela Normal Superior República del Ecuadr participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la docente de nuestra institución, Prof. Fernanda Scovazzi. Ruegan oraciones en su memoria y pronta resignación a sus familiares. Frías.

ANCHÁBA, ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/16|. Esposo y padre adorado, pasaron dos años de tu partida y cada día se siente más tu gran ausencia. Compañero de toda una vida, no estás en esta tierra, pero te siento cerca a nuestro lado. Sos mi sostén cuando quiero caer, nos cuidas, proteges y acompañas, no estamos lejos. Solo a la vuelta del camino y volveremos a estar juntos. ¿Cuándo, no lo sé? Solo ¡Dios lo sabe! No te olvidaremos nunca ¡Te adoramos! Que Dios te de el mejor lugar y seas la luz que ilumine nuestras vidas. Tu esposa Chuny López, tu hija Adriana Lorena Anchába invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la pquia. Ntra. Sra. del Valle del Bº Huaico Hondo.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Su esposa María Mercedes Vittar, sus hijas Adriana y Judith Anelli, hijos políticos, nietos y demás familiares invitan a la misa que en su memoria se oficiará hoy a las 20.30 hs en iglesia Catedral Basílica, al cumplirse 10 meses de su fallecimiento.

CORONEL, ROGER OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Su esposa Margarita, sus hijos Eugenia, Juan, Luis y Carolina; hijos políticos y nietos Mikaela, Antonella, Delfina, Juan, Erika y su bisnieta Emily invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santa Rita, con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento.

DÍAZ LLANOS, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/17|. El centro de Jubilados y Pensionados "Tradición" invita a la misa a realizarse hoy a las 20 en la Pquia. San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse el 1º aniversario de nuestro amigo Mario. Ruegan oraciones en su memoria.

GUERRIERO, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. "El Señor necesitaba un angel carpintero y te llevo a su lado." Su familia agradece a familia Sarmiento - Alcaide, a la Dra. Vanina Giraudo, al Sanatorio Santiago, médicos y enfermeros del 4º Piso, a vecinos, amigos que estuvieron con nosotros. Infinitamente gracias. Sus tíos, hermanos, sobrinos, primos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús al cumplirse el noveno día de su fallecimiento.

GUERRIERO, VÍCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. "Su, Señor, eres mi roca, mi fortaleza, mi libertador, tu eres mi Dios". (Salmo 17,3). Tu tía Teresita Alcaide, hijos hijos políticos nietos y bisnietos invitan a la misa que se llevará a cabo hoy en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús a las 20,30 al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

JUÁREZ DE SALTO, CIRA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/13|. "Mami, jamás se llega a olvidar a alguien que ocupó un lugar tan importante en nuestras vidas. Siempre hay una canción, un sitio, una fragancia que hace que lo recuerdes. En cada uno de esos recuerdos se siente el vacío de tu ausencia. Siempre estarás presente en nuestras vidas". Al cumplirse cinco años de su fallecimiento, sus hijos Gringo, Kike y Roxana invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano. Se ruega una oración en su memoria.

NAVARRO DE FLORES, MARÍA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/96|. Querida madre, hoy se cumple un año más de tu partida inesperada, pero nos resignamos porque estás en un lugar hermoso con nuestro Dios. Estarás siempre en el corazón de cada uno. Tus hijos Marga Flores, Dr. Roberto Flores, Kika Flores; tus nietas Patricia e Ivana Flores y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia San Francisco.

YBÁÑEZ DE REYNOSO, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/08|. Sus hijas Dora Reynoso de Abdala, Lylia Reynoso de Carola e Hilda Reynoso de Saín y flias. invitan a la misa con motivo de cumplir 10 años de su partida al Reino del Señor, que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia la Merced.

MEDINA, SEGUNDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Querido papito, tu partida inesperada nos dejó un profundo dolor en nuestro coraqzón. Aún no puedo creer que no estés con nostros. Solo le pido a Dios que nos de fuerzas y resignación para soportar tanto dolor. Tu recuerdo quedará sellado en nuestros corazones, tus cantos tus alegrías y recuerdos que compartías. Padre y abuelo, ejemplo admirable de su generosidad y humildad. te extrañaremos muchisimo. Tu esposa Beatriz, tus hijasRosi, Nancy y Ale, nietos y bisnietos y familiares invitan a la misa, al cumplirse un mes de su fallecimiento, que se realizará hoy a las 19,30 hs en Parroquia Inmaculada Concepción. Rogamos una oración en su memoria. Frías.

JUÁREZ, CARLOS ARTURO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/10|. Juan D. Pinto Bruchmann, María Inés Sánchez de Pinto, hijos y nietos recuerdan al cumplirse ocho años de su paso a la inmortalidada a nuestro querido Dr. Carlos Arturo Juárez y acompañan a su esposa e inseparable compañera nuestra querida Señora Nina. Elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, CARLOS ARTURO DR. Ex-Gobernador (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/10|. Dra. Dora Angélica González al cumplirse ocho años de la desaparición física del gran político y exgobernador de la Pcia, Dr. Carlos Arturo Juárez, lo recuerda con respecto y admiración de siempre y acompaña a su esposa Sra, Nina con sincero afecto.

MOREYRA DE AGUIRRE, ELZA ETELVINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/18|. Elsa: siempre estarás en nuestros corazones. Al cumplirse 9 días de tu partida al Reino Celestial te recordamos con mucho cariño, por tu inmensa alegría y fortaleza. Familia: Perlo Piazza.