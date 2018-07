Fotos En La Banda, a la puja entre el Frente Renovador y el Frente Cívico, se suma la alianza del Cambio Viable

03/07/2018 -

Uno de los distritos que más expectativas despierta con relación a quiénes encabezarán las propuestas para intendente, es el de La Banda. Como lo adelantara la semana pasada EL LIBERAL, el Frente Cívico por Santiago ya definió que llevará a un solo candidato y será el concejal Álvaro "Chueco" Blanco. De este modo, Blanco se erige como el principal rival del actual intendente Pablo Mirolo, referente del Frente Renovador de Sergio Massa en la provincia. La sorpresa de ayer en La Banda, fue la anotación del Frente Cambio Viable, alianza que estará integrada por los partidos Propuesta Republicana (PRO), Unión Cívica Radical y el Movimiento Viable. Los apoderados concretaron la presentación ante la Junta Electoral Municipal que funciona en el Concejo Deliberante, sobre el filo del horario de cierre, las 13. Ante la consulta puntual de este medio, los dirigentes indicaron que todavía no hay candidatos definidos para ese espacio conformado por Cambiemos y el Movimiento Viable que gobernara La Banda. No obs tante, señala - ron que el espacio de Cambio Viable quiere nominar al exintendente Héctor "Chabay" Ruiz, que como se recordará, está impedido de postularse por una condena en una causa judicial, en la que en un juicio abreviado, reconoció que fue culpable de abuso sexual en perjuicio de una mujer. Esta situación le impide presentarse para un cargo electivo. Ante una presentación de Ruiz, este impedimento fue ratificado por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Mediante un fallo, el alto tribunal rechazó su pretensión de ser habilitado como candidato, al recordar que está comprendido en las inhabilidades que prevé la Carta Orgánica para los condenados por delitos dolosos. Sin embargo, Ruiz llevó el caso a instancias federales para conseguir la habilitación. En tal sentido, los apoderados de Cambio Viable dijeron que según lo que se resuelva sobre esta situación en la Justicia federal, dependerá si el condenado será o no candidato por La Banda y en todo caso, quién sería el candidato a intendente de esta alianza electoral. Otro espacio como el Frente de Izquierda analiza por estas horas el nombre de su candidato a jefe comunal por esa ciudad.