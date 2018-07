Fotos Dos aliados para una muerte por encargo o un férreo pacto manipulador

En el juicio, un tribunal deberá desentrañar si la tragedia de Dalma se asemeja con el relato de sus dos verdugos. Amaya viene repitiendo que no mandó matarla; sí, a que su sobrino la asustara, léase la "persuadiera" con una pistola. Pese a que los imputados tienen derecho a decir lo que quieran, ello no implica que tres jueces vayan a creerles. Por lo pronto, la defensa ya habría puesto en marcha una estrategia básica. Como sabe que la Fiscalía irá por sendas condenas de prisión perpetua, el abogado de Kasinsky intentará hacer caer el "vínculo" con la víctima. Ello, en la práctica sería voltear el agravante y aspirar a una condena por homicidio simple. Enfrente, Amaya se cerrará en que él no puede hacerse cargo de la conducta del sobrino. Enfatizará cuantas veces sea necesario que él le ordenó lacónicamente: "Asustarla". Que Kasinsky haya resuelto quitarle la vida es un acto que Amaya sugerirá sólo debe facturarse al "comedido".