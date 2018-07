"Macri aceptó debatir el aborto porque le dijeron que ganaba el no"

Fotos LEGISLATIVO. El proyecto de ley comienza a debatirse hoy en el Senado, tras la media sanción en Diputados.

La diputada Elisa Carrió (Cambiemos) volvió a hablar sobre el debate sobre el aborto -cuya ley comienza a debatirse hoy en el Senado, tras la media sanción en Diputados- y dejó fuertes definiciones, entre ellas que el Presidente aceptó debatir el tema porque "le dijeron que ganaba el No" en la Cámara de Diputados.

"Vengo a defender un Presidente que realmente prescindió (de intervenir en el debate), que realmente le dijeron otra cosa", dijo Carrió en Desde el llano (Todo Noticias).

"Nunca entendí cómo llegamos a esa sesión, sí aclaro que no hubo del Presidente, pero lo puedo asegurar... Yo lo llamé. Me dijo: ‘Lilita, a mí me dijeron que se iba a ganar’, es decir que iba a ganar el No. Cuando me enteré de la verdad me di cuenta de que hubo un error casi de ingenuidad, de que esto se maneja".

Carrió, en otro tramo, dijo en ese sentido que "le pusieron un penal sin arquero a ciertos sectores" y que "la oposición no presionó para que se trate el tema".

La diputada, asimismo, remarcó en varias oportunidades que "el Presidente nunca opinó" y también "quiero dar fe de la prescindencia del Presidente" en el debate del aborto.

La referente de la Coalición Cívica, entonces, deslizó sus críticas: "¿Por qué no me preguntaron? ¿De qué sirve estar 25 años en una banca? Hay un pecado de soberbia de algunos dirigentes del PRO por lo menos en la Cámara, de ni siquiera preguntarte al menos en un pasillo. Y yo les hubiera dicho: ‘Es un penal sin arquero para el kirchnerismo, La Cámpora se va a hacer feminista de un día para el otro. Y así fue".