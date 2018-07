El Gobierno nacional analiza un plan B para buscar al ARA San Juan

03/07/2018 -

Ratificada la caída del proceso licitatorio abierto para contratar a una empresa privada, también descartada la millonaria recompensa que se había ofrecido para cualquier particular que pudiera aportar algún resultado concreto, el Gobierno nacional pidió una prórroga hasta el miércoles para proponer una alternativa concreta que permita retomar la búsqueda del submarino ARA San Juan, desaparecido desde el pasado 15 de noviembre, cuando navegaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata.

Decepción

Un grupo de familiares de los 44 marinos que integraban esa tripulación se retiró decepcionado del Ministerio de Defensa, donde funcionarios del área y el jefe de la Armada Argentina, vicealmirante José Luis Villán, les comunicaron que recién mañana volverán a recibirlos con la promesa de presentarles una propuesta superadora y viable. El ministro Oscar Aguad no asistió "por razones de agenda", según les informaron. No hay precisiones sobre qué opción evalúan, pero trascendió la posibilidad de avanzar desde un formato de contratación directa por adjudicación simple por especialidad y así iniciar a la brevedad ese rastrillaje que, con moderna tecnología, aspire a dar con el buque que no pudieron hallar más de 40 embarcaciones nacionales y extranjeras durante un despliegue inédito que se extendió durante casi seis meses. Familiares aseguraron que sí les comentaron que la Armada tendría peso en la decisión de qué empresa será elegida.

"Lo que nos queda es seguir aquí, con este acampe, y esperar cuál es la propuesta que nos prometieron para el miércoles a las 16", dijo Luis Tagliapietra, padre del teniente de corbeta Alejandro Tagliapietra, que viajaba a bordo del ARA San Juan.