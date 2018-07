Fotos "Me decía cosas horribles", relató la víctima

03/07/2018 -

"Yo estaba en mi casa, enferma con gripe, por acostarme y me mandó WhatApp diciéndome que se iba a Córdoba, que quería que lo salude. Yo le he negado y él me ha dicho que salga afuera. Salí y empezó a decirme cosas", reveló la joven a Noticiero 7 aquella vez. Relató que desde hacía "bastante tiempo" habían dejado de ser pareja. "Me decía cosas horribles, recuerdo; yo quise saltar del auto, pero no me animé porque iba muy rápido", ahondó. Declara hoy Dos años después, hoy la víctima acudiría a los tribunales y declararía ante el tribunal integrado por los vocales Graciela Viaña de Avendaño, Julio David Alegre Paz y Luis Domínguez. Es posible que los vocales dispongan que Fernández sea retirado hacia una sala contigua, ya que la joven aún sufre el shock y es imprevisible su reacción cuando se enfrente de nuevo con el detenido.