"Nacho" Fernández: "Quiero volver a ganarme un lugar"

Fotos OBJETIVO Ignacio Fernández tratará de demostrarle a Marcelo Gallardo que puede ser titular en River.

03/07/2018 -

En este extenso mercado de pases por el parate de la Copa del Mundo, varios clubes del exterior han puesto el ojo en los futbolistas de River Plate. Y uno de los principales apuntados ha sido "Nacho" Fernández, quien lleva dos años y medio vistiendo el manto sagrado desde que dejó Gimnasia y Esgrima La Plata para irse a River.





"Nacho" estuvo bajo la órbita de Santos Laguna y Celta de Vigo, entre otros. Sin embargo, el mediocampista le explicó a "El Superclásico", programa emitido por radio Rivadavia, que a él no le llegó ninguna propuesta formal.





"Me he enterado de los rumores. Mi representante no me confirmó nada de eso", aseguró.





Incluso, el mediocampista opinó sobre futuro: "Supongo que seguiré, lo que pasa es que no sé cómo estará mi tema. Yo estoy metido acá en la pretemporada, quiero hacerla bien y volver a ganarme un lugar, que el semestre pasado lo perdí. Estoy con la cabeza puesta acá".





"No sé si llegué a un techo acá en River, en este último año no tuve un gran rendimiento. Quiero volver a tener el nivel que tuve hace un año y medio. Creo que puedo dar un poquito más que eso, no llegué a mi techo. Soy consciente de que voy a cumplir 29 años, que no soy comunitario (carece de pasaporte europeo) y que las chances de irme se achican. No sé si se dará, pero como hablo con mis compañeros, acá estoy bien. Estoy en el mejor club de Argentina, peleamos cosas importantes. No es fácil tomar la decisión de irse de este club", añadió Fernández.





"Hace un año y medio jugaba un poco más adelante que Ponzio, con la cancha de frente, donde encuentro mejor los espacios y me siento más cómodo. Pero me siento preparado para jugar en donde me diga Gallardo. En el lugar donde me pone siempre me da libertad y me pide movilidad", completó.





Por otra parte, el hombre de 28 años se refirió a la puesta a punto que viene realizando junto al plantel: "Estamos haciendo una linda pretemporada en este lugar que tiene todas las comodidades. Hay que aprovecharlo al máximo, con un semestre que va a estar cargado de partidos. Esperemos poder sacar buenos resultados. Hemos hecho un poco la parte física con el profe, sin descuidar la parte con pelota. Cuando estás un poco cargado y cansado, siempre es bueno hacer trabajos con pelota para no perder precisión", reveló.





¿Cuál será la premisa de Gallardo de cara a lo que resta del año? "La idea de Marcelo siempre es la misma, intentar ser protagonistas, tratar de tener la pelota y presionar bien arriba. Trataremos de encontrar variantes en ofensiva que, seguramente, la defensa de los rivales van a estar bien cerradas", resaltó "Nacho".