Gutiérrez se desahogó en las redes

Fotos AFUERA Jonás Gutiérrez tendrá que buscar nuevo club.

03/07/2018 -

Independiente ya planea lo que será el futuro del equipo una vez que el fútbol argentino retome la acción y uno de los que fue separado por Ariel Holan es Jonás Gutiérrez.

El "Galgo" no será tenido en cuenta por el entrenador y ayer aprovechó las redes sociales para tirarle un palito al DT y agradecer a la gente del Rojo.

"Agradecimiento al plantel y cuerpo técnico de la Reserva por el trato que están teniendo conmigo. Y decirles que la única manera de revertir situaciones es nunca bajar los brazos. No lo hice y nunca lo haré por más que las condiciones no sean justas ni favorables. Tiempo de tragar veneno, pero sabiendo que todo se equilibra al final", expresó el lateral que ahora tendrá que buscar nuevo club junto al venezolano Amorebieta, otro de los que Holan no lo tiene en cuenta en su próximo plan de trabajo.