El "Kun" agradeció a todos, menos a Sampaoli

Fotos PENSAMIENTO. Las palabras de Agüero hacen sospechar aún más sobre la mala relación entre el plantel y el entrenador de la selección.

03/07/2018 -

A menos de 48 horas de la eliminación argentina del Mundial de Rusia en octavos de final, frente a Francia, Sergio Agüero expresó su agradecimiento hacia todos los que "apoyaron" al seleccionado e invitó "a seguir luchando siempre y juntos".

Publicó su foto y una carta de agradecimiento en su cuenta de Instagram.





Dijo: "Es momento de agradecer. A mi hijo, a mi familia y a mis amigos que me acompañaron día a día. A los que con mucho esfuerzo vinieron a Rusia para alentarnos. A todos los que desde Argentina y tantos países nos apoyaron con sentimiento y pasión. Y sobre todo a mis compañeros que son los mejores del mundo por dejar el alma en cada partido. También a los doctores, fisios, utileros y cocineros que forman parte de un gran equipo. A seguir luchando siempre y juntos. Te amo, Argentina".





Nombró a todos. A su familia, a los hinchas, a los jugadores y a la delegación. Aunque no a todos: omitió hacer referencia al cuerpo técnico y en especial a Jorge Sampaoli. El mensaje no es casual. El "Kun" ya había manifestado su descontento con la gestión del entrenador cuando le preguntaron si estaba de acuerdo con declaraciones del técnico en la que identificaba que los jugadores no se habían adaptado al proyecto. Respondió "que diga lo que quiera" y abandonó los micrófonos.





El "Kun" ya viajó hacia Inglaterra para tomarse unos días de descanso y luego reincorporarse al Manchester City. El ex Independiente, según anunció tras la derrota con Francia, seguirá jugando en la Selección si es convocado. "Si me siguen citando, voy a estar dispuesto", aclaró, aunque también deslizó que hay jugadores en su puesto que merecen una oportunidad.