El domingo se jugará el clásico en Lawn Tennis

03/07/2018 -

Tras un fin de semana sin actividad, el próximo fin de semana su disputará la tercera fecha del Regional, en la que se destaca el clásico entre Lawn Tennis y Old Lions.

El clásico se jugará el domingo en cancha del Santiago Lawn Tennis Club, desde las 16. Previamente, a las 14.15, se enfrentarán en Intermedia.

Los dos irán en busca de la primera victoria en el torneo para escalar posiciones en la zona B.

Torneo Anual

El pasado fin de semana se jugaron partidos del Anual, denominado Aniversario de la USR. Amigos venció a Fernández RC 48 a 5 (punto bonus), en tanto que Old Lions le ganó a Añatuya 10 a 8.

Postergados: Olímpico Negro vs. Santiago Rugby, Sanavirones vs. Unse y Lawn Tennis vs. Olímpico.