Tapia y Angelici y una reunión cumbre en Moscú

Fotos FUTURO. Tapia y Angelici piensan cómo seguirá adelante el seleccionado argentino y Sampaoli no estaría en los planes de la dirigencia.

03/07/2018 -

El presidente y el vice 1º de la AFA, los dos hombres que toman decisiones fuertes, se reunieron en las últimas horas en Moscú para hacer una evaluación de los pasos a seguir con la Selección. Alineados en una misma postura, los dos quieren a Jorge Sampaoli afuera, pero no tomarán "decisiones apresuradas". ¿Qué significa esto? Que recién van a hablar cuando estén los tres en Buenos Aires.

La idea de los hombres fuertes de AFA es "primero escuchar lo que tiene para decir" sobre esta actuación del equipo, a la que consideran muy pobre, y sobre su papel como conductor, que quedó claramente dañado luego de algunos episodios que lo marcaron: decisiones erróneas, sus cambios permanentes de opinión, la cesión de parte de su poder a un plantel que no estaba cómodo.

Por el momento, desde la cúpula dirigencial aseguran que, más allá de lo disconformes que están, no van a echarlo. Por supuesto que tomarían muy bien que Sampaoli diera un paso al costado, pero la AFA no está en condiciones de afrontar un despido que le costaría carísimo (alrededor de 20 millones de dólares).

Hasta ahora, la AFA le cumplió a Sampaoli con todos sus requerimientos. "Les agradezco porque me dieron todo lo que necesitaba, no me faltó nada", reconoció el DT tras la eliminación. Habrá que ver qué sucede si el entrenador tiene que desenvolverse en un ambiente que ya no es el mismo. Al perder el crédito que tenía, ¿seguirán dándole todo lo que pida? ¿Podrá trabajar con normalidad?. Hoy en la AFA y en el seleccionado albiceleste, todo es una verdadera incógnita.