"Hoy por primera vez falto a mi palabra y me duele defraudarlos"

Fotos FIGURA Zárate es consciente de la decisión que tomó.

03/07/2018 -

Como está siendo el centro de la escena y la polémica desde que decidió cambiar de aire, al delantero Mauro Zárate no le quedó otra alternativa que salir a dar explicaciones sobre este asunto que trajo muchas reacciones contrarias en Vélez Sarsfield. Lo hizo a traves de su cuenta de Instagram.

"Escribo estas líneas porque nadie más que ustedes para recibir estas explicaciones... Dije muchas veces que no iba a jugar en otro club en Argentina que no sea Vélez! Hoy por primera vez falto a mi palabra y me duele en el alma defraudarlos. Amo a Vélez y los que me conocen saben por todo lo que pasé este tiempo. Dejar de jugar en el club de mi vida me provoca un dolor inmenso en el corazón, y no cumplir con mi palabra más aún... No pretendo que me entiendan porque tienen la misma pasión que yo y muy probablemente yo tampoco entendería esta decisión si estuviera de ese lado, no me va a alcanzar la vida para agradecer todo el amor que me brindaron... Quiero aclarar que no es un problema económico, de ser así jamás hubiera vuelto en el peor momento del club... Hay cosas que quedarán dentro mío por siempre, inmensamente agradecido al cuerpo técnico, a los directivos por haber querido hacer un esfuerzo enorme por comprarme y darme el contrato pautado. Agradecido al amor de todos los hinchas que es recíproco y me llevo un abrazo grupal de mis compañeros que no tiene precio y me llena el alma".