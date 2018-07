La familia de Mauro habla de traición

03/07/2018 -

La decisión de Mauro Zárate de dejar Vélez para jugar en Boca, causó molestia y dolor hasta en su propia familia.

"Hace diez días que no habla con nosotros porque no compartía esa decisión. Discutí muy fuerte. Y hoy (por ayer) me desayuné con la peor noticia", dijo su hermano y representante Rolando Zárate, ex jugador también del club

"Nos sentimos traicionados como el hincha de Vélez. Me traicionó mi hermano. Hace más de diez días que no hablamos porque no compartíamos esta decisión. Discutí muy fuerte. A mis viejos los amenazaron. Están destruidos", dijo.