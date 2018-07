Zárate dejó plantado a Vélez y acordó su llegada como refuerzo a Boca Juniors

Fotos ANTECEDENTE El delantero Mauro Zárate dejó un mal recuerdo en Vélez Sarsfield y fue protagonista de una historia que tiene muchos ribetes.

03/07/2018 -

La selección argentina ya fue historia en el Mundial de Rusia donde la Albiceleste quedó en deuda una vez más con su gente y ahora todas las expectativas están puestas en qué va a pasar con el futuro del entrenador Jorge Sampaoli.

Pero ayer hubo un tema que eclipsó un poco lo que está pasando con la selección y del que habló todo el ambiente del fútbol argentino. Mauro Zárate, que este año había vuelto a Vélez Sarsfield después de su paso por el fútbol europeo, decidió cambiar de aire y aceptar un ofrecimiento que le llegó de Boca Juniors. En consecuencia, el delantero se transformó en el flamante refuerzo del equipo que orienta el entrenador Guillermo Barros Schelotto.

¡Pero ojo que la cosa no termina ahí! En Liniers están que trinan con Zárate que había dado prácticamente la palabra de no abandonar el club, más allá de que el entrenador Gabriel Heinze no lo tenía como prioridad entre los titulares del Fortín.

También el atacante de 31 años había dicho en su momento que de volver a jugar en el fútbol argentino, lo haría solamente en la entidad velezana.

La reacción en Liniers

Justamente Vélez emitió un comunicado a traves del sitio oficial de Instagram en el que expuso la situación.

"A pesar de arribar a un acuerdo económico con el club Watford FC de Inglaterra, dueño de su pase, para la compra del 100% de los derechos económicos y federativos del fichaje, y también de alcanzar la cifra económica contractual pretendida por el futbolista, Mauro Zárate decidió repentinamente y de forma unilateral no continuar su carrera deportiva en nuestra institución, a horas de celebrar el acuerdo con Vélez Sarsfield", fue el texto que dio a conocer Vélez para explicar un caso que ya generó mucha polémica.

¿Y qué dijo Boca Juniors al respecto? Por el lado de la entidad de la Ribera no salieron voces ni tampoco confirmaron oficialmente a Zárate como refuerzo, aunque se descuenta que el jugador se sumará en los próximas horas al plantel xeneize.

Lo concreto es que Zárate pasó ayer por la Villa Olímpica para despedirse de sus compañeros, retirar sus pertenencias y abandonar la sede con lágrimas en los ojos.

Parece que la tentadora oferta de Boca terminó por convencer al jugador, que hasta habría ido en contra de las intenciones de su hermano y representante, Rolando Zárate, que junto a toda su familia intentó convencerlo de que se quedara en Vélez.

El Fortín preparaba la firma del contrato para ayer u hoy y hasta el mismo jugador había subido una imagen con la camiseta de Vélez y el "MZ9" a su cuenta en los últimos días. Pero "algo" lo habría hecho cambiar de opinión.