Fotos "Fueron 4 meses, pero viví cosas muy lindas en Quimsa"

03/07/2018 -

El "Coco" Mainoldi cerró un ciclo en San Martín de Corrientes y desde ayer está enfocado en su regreso a Quimsa, donde consiguió su primer título en la Liga Nacional.

El ala pívot, oriundo de Cañada de Gómez, habló en exclusiva con EL LIBERAL y se mostró feliz por el regreso a la Fusión. "Cambiar de club significa ir por nuevos desafíos. Vuelvo a un club que conozco. No estuve mucho tiempo. Fueron cuatro meses, pero viví cosas muy lindas en Quimsa. Fue mi primer club en la Liga Nacional y habiendo conseguido el título. Eso ayudó a decidirme para volver. Y también lo que el club quiere hacer la temporada que viene, con el desafío de dejar a Quimsa lo más arriba posible", comentó entusiasmado.

La próxima temporada, Quimsa también jugará la Sudamericana, una motivación para cualquier jugador, incluido Mainoldi. "Está claro que competir en un torneo internacional es algo muy importante para cualquier jugador. Y uno siempre afronta con la mayor de las ilusiones y tratando de hacer las cosas bien. Jugar la Sudamericana va a ser uno de los objetivos del club. Estoy contento con ese desafío que se tiene por delante", explicó.

El plantel

Consultado acerca del plantel que está armando Quimsa, opinó: "Los nombres son importantes. Con algunos he compartido en Gimnasia de Comodoro. También está Juani (Brussino) que es de Cañada y lo conozco mucho. Y hay extranjeros que uno ha enfrentado y sabe el nivel que tienen. Después está el trabajo de nosotros y de Silvio (Santander), que es el entrenador, de tratar de armar un buen equipo, lo más competitivo posible. Hay casos que se forman con grandes nombres y después no terminan funcionando como grupo. Esa es una de las claves que tenemos que lograr nosotros para conseguir los objetivos. Hay que ir de a poco. Contento con los nombres, pero hay mucho trabajo por delante".

Mainoldi jugó dos temporadas en San Martín de Corrientes y dejó su huella. "El balance de la temporada pasada ha sido increíble. Estoy más que agradecido a la gente de San Martín, tanto a la directiva como a la gente misma que nos acompañó durante estos dos años. Fueron dos años muy buenos. En el primero nos quedamos con un sabor amargo de perder el clásico y no llegar a la final de la Liga. Y este año pudimos llegar a la final, no se dio, pero ganamos el Súper 20, que fue el primer título para el club. Me voy con un gran recuerdo. Son cambios que uno hace a lo largo de su carrera, pero siempre se acuerda donde estuvo y el trato que le han dado que ha sido excepcional", señaló.

En las finales con San Lorenzo, Mainoldi se reencontró con Nicolás Aguirre y Gabriel Deck, que fueron sus compañeros en Quimsa. "Con Tortu y Penka tengo un gran aprecio, más allá de que son ganadores y enormes jugadores. No estoy descubriendo nada, pero también me quedo mucho con la persona, cómo son, el trato que me han dado esos meses que estuve en Santiago, lo que me han ayudado. Y cada vez que los veo y los enfrento, me pone contento que no paren de ganar cosas. Esperemos que este año con Quimsa podamos pelearles", indicó.

Por último, habló de la Liga ACB, donde jugó varios años y que será el próximo destino de Gabriel Deck. "Es una liga muy competitiva, con los mejores jugadores de Europa. Como liga, la española, en cantidad de equipos importantes para mí es la segunda. Después hay dos o tres equipos fuertes en Rusia o Turquía. En cambio, en la Liga ACB hay varios, entre seis y ocho que realmente tienen gran nivel y los jugadores quieren ir a esa liga. Se va a encontrar con grandes jugadores, pero Gaby tiene con qué para triunfar ahí. Estoy más que convencido que puede triunfar y Dios quiera que le quede corta también la ACB y pueda seguir escalando para llegar más arriba", concluyó.