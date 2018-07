Jurassic World sigue ganando terreno en EE.UU.

03/07/2018 -

La cinta de dinosaurios "Jurassic World: Reino Caído" se impuso en la taquilla de Estados Unidos y Canadá por segundo fin de semana consecutivo, con lo que ha recaudado USD 932,4 millones a nivel internacional hasta la fecha, cada vez más cerca de llegar a la marca de los U$S 1.000 millones.

Pero, dejó algo de espacio para estrenos como "Sicario: Day of the Soldado".La cinta animada "Incredibles 2" se colocó en segundo lugar con U$S 45,5 millones, aumentando su total en Norteamérica a U$S 439,7 millones.