John Malkovich se une a Jude Law en el elenco de "The New Pope"

John Malkovich será parte del reparto de "The New Pope", la segunda entrega de "The Young Pope" . La producción de "The New Pope" comenzará en Italia en noviembre de este año y contará nuevamente con la actuación de Jude Law. A poco de confirmarse la nueva entrega de la polémica saga e incluso antes de que comenzara el rodaje, FOX Premium anunció en mayo de 2017 la adquisición de los derechos de emisión exclusiva para América Latina de "The New Pope". Esta serie narra la controvertida historia del inicio del pontificado del papa Pío XIII, el primer pontífice estadounidense y el más joven en la historia. El atractivo, mordaz e impredecible Pío XIII, debió navegar las disputas de poder del Vaticano.