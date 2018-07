Soledad Silveyra volvió al teatro, pero le preocupa la ficción

-

A Soledad Silveyra trabajo no le falta. Por su talento y carisma es siempre convocada para distintos proyectos. Y en la madurez de su carrera, la actriz se animó a explotarlo a fondo. No sólo se puso al frente de la conducción de Gran Hermano, en varias temporadas, sino que cuando nadie se lo imaginaba, "Solita" le dijo "sí" a Marcelo Tinelli y tomó su lugar en el jurado del Bailando por un sueño. Su paso por los realities fue inolvidable.

Ahora, regresó al teatro con la obra "Lo que nos une", la cual comparte con un gran elenco integrado por Germán Palacios, Gabriela Toscano, Tomás Kirzner y Maida Andrenacci.

Pero Silveyra sabe que así como hay épocas en la que la pueden llamar todos, hay otras en las que nadie la convoca. "Esta es una constante que conocemos desde el minuto cero de la actividad, y nada puede sorprendernos. Yo hace 53 años que vivo con esta dinámica. Ahora estoy en una etapa de mi vida plena; soy una señora mayor que lo que gano lo invierto en viajar junto a mis nietos", contó en una charla con Diarioshow. Y aclaró que actualmente la preocupación que comparten todos los actores es en torno a la ficción en la televisión argentina. "Estamos todos preocupados con lo que está sucediendo con la ficción nacional. Las nuevas plataformas están generando cambios. No obstante, Pol-ka produce varias cosas y, en este sentido, se da presencia, laboralmente, de este género. En este sentido, ‘100 días para enamorarse’, ‘El lobista’, son producciones de alta calidad que marcan la diferencia y encuentran una valiosa recepción en nuestra audiencia", señaló.

Y agregó sobre la telenovelas que llegan desde el exterior: "Pero también debemos ser conscientes de que es difícil competir con las latas extranjeras. Es un tema económico, pero también tiene un significado en la posibilidad que se le da a la gente de apreciar otros estilos de vida y de cultura. Más allá de todo, yo creo que Adrián Suar es el Alberto Migré de esta época".

¿Adiós al reality?

Cuando le preguntaron si volvería a formar parte de un jurado como el programa de Marcelo Tinelli, Solita aseguró que tuvo una buena experiencia, pero que ya necesitaba retomar su profesión. "La pasé muy bien, siendo consciente de que no se trataba de mi verdadero lugar. Me costaba, sobre todo, mi relación con el participante, sufría para lograr imparcialidad absoluta. Por otra parte, aprendí muchas cosas y me vinculé, creo yo, de manera óptima con mis compañeros del jurado", recordó.

Y reconoció: "Es impresionante la recepción que Marcelo (Tinelli) tiene en la gente joven. No obstante, tenía que retomar a mi profesión de origen, me lo demandaban también mis amigos y así lo hice".

En televisión aún no se la podrá volver a ver.