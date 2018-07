A horas de la sentencia, los padres de Nahir fueron amenazados

Fotos Los padres de Nahir aseguran que no pueden salir de su casa porque los insultan.

Hoy 09:18

A horas de conocer la sentencia final en contra de su hija, los padres de Nahir Galarza recibieron una fuerte amenaza a través de las redes sociales, por la cual tuvieron que realizar una denuncia policial.

"Les vamos a prender fuego la casa, váyanse de acá", fue el mensaje que recibieron. Como si fuera poco, horas después alguien se acercó hasta la puerta del domicilio donde viven Yamina y Marcelo Galarza y alumbraron hacia adentro. Ahora permanecen con custodia.

Cabe remarcar que no es la primera amenaza que reciben y en varias oportunidades remarcaron que viven "presos" en su propia casa porque cuando salen son insultados y agredidos en la calle.

El abogado de Nahir, Horacio Dargainz, consideró que la gente está muy violenta. "No saben lo que quieren", remarcó. Asimismo, dijo que Nahir no tiene conocimiento de esto, pero que no le dirán nada para no "preocuparla".