El emotivo mensaje de Peter Schmeichel a su hijo y a Dinamarca

Hoy 13:15 -

Peter Schmeichel, mítico arquero del Manchester United y de la Selección de Dinamarca, quiso mostrar el orgullo que sintió por su hijo y por todo su país tras el gran papel realizado en el Mundial de Rusia. El combinado europeo se clasificó para octavos y cayó, no sin plantar batalla, ante una Croacia que se presumía gran favorita para el duelo.

El partido terminó empatado gracias a la inmensa actuación de Kasper Schmeichel, que detuvo un penal en la segunda parte de la prórroga a Luka Modric, uno de los hombres más destacados en lo que llevamos de Mundial. El milagro llevó al éxtasis a su padre en la platea y a toda una nación, que vería cómo posteriormente caían en la lotería de los penaltis.

En dicha tanda, Kasper volvió a brillar deteniendo otras dos penas máximas, algo que no sirvió para que su país consiguiera clasificarse. Sin embargo, nada de esto provocó que decayera el orgullo de un Peter Schmeichel que vivió una de sus peores noches en la tribuna del Estadio de Nizhni Nóvgorod.

Lost for words. Can’t be more proud of my country, my son, his teammates, all the staff and our fantastic national coach Åge Hareide. When all the tears have dried out we will realise how well we did #WorldCup pic.twitter.com/vhGZQtDyJm