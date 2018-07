Descubrió que su novio era infiel por un sándwich

Hoy 15:47 -

Una joven de Iowa (EE.UU.) descubrió este sábado la infidelidad de su pareja —con quien se encontraba temporalmente en una relación a distancia debido a los exámenes finales del novio— gracias a un servicio de entrega de comida a domicilio, informa WTHR.

Kayla Speer, de 23 años de edad, decidió hacer un gesto romántico encargándole un sándwich de la cadena Jimmy John's a su chico, quien supuestamente había estado estudiando hasta muy tarde y había advertido a la joven que iba a tomarse una siesta.

"Oye, la comida ya está en camino, por favor deja una propina", escribió Speer en un mensaje de texto. Pero, al no recibir respuesta, imaginó que su novio se habría quedado dormido tras la ardua jornada de estudio.

Transcurrido cierto tiempo, el joven respondió con un "gracias" y posteriormente Speer recibió un llamado de la cadena de comida.

"Mire, normalmente no hacemos esto pero creo que le gustaría saberlo", comentó el repartidor y prosiguió: "Cuando nos acercamos a la puerta pudimos ver hacia el interior del departamento" y su novio estaba "en calzoncillos y con una mujer desnuda encima de él" sobre el sofá.

Tras preguntarle por la apariencia del hombre sorprendido 'in fraganti' y cerciorarse de que efectivamente era su novio, Speer llamó a su pareja y le preguntó quién era la mujer, pero el joven le mintió sobre la situación.

La joven, quien decidió poner fin a esa relación, agradeció en su cuenta de Twitter a la cadena de comida por la honestidad. A su vez, Jimmy John's ofreció participar en la fiesta de separación de Speer, aportando comida para la ocasión.

