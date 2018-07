Los Backstreet Boys cantaron con instrumentos de juguetes

Hoy 16:29 -

Los Backstreet Boys fueron los grandes invitados en la última edición de The Tonight Show, el programa que conduce Jimmy Fallon. Y, claro, fue la música la clave de su presentación: además de interpretar su más reciente single, "Don't go breaking my heart", la ahora madura boy band se animó a participar de una de las secciones más divertidas que tiene el show.

Acompañados por el anfitrión y por la banda The Roots, A.J. McLean, Howie D, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson hicieron una particular versión de uno de sus más grandes éxitos: "I want it that way" que intrepetaron con diversos instrumentos infantiles.

Vestidos de blanco, los chicos que hicieron delirar a las adolescentes en los 90 entonaron su clásico incluido en el disco Millennium (1999) y salieron más que airosos.

Camila Cabello, Adele, Metallica, Ed Sheeran y Madonna son algunos de los artistas que pasaron previamente por la sección.

