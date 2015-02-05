CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de Julio de 2018

04/07/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.30 NICK JR.

10.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTA POR LOZANO

16.30 LA VENGANZA DE IFFET

17.30 ELIF

19.00 PAMPITA ONLINE

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)

23.30 TODO POR MI HIJA

00.15 KARA PARA ASK

01.00 #HASHTAGVIAJEROS

01.05 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

 

CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

17.00 LA TARDE DEL MUNDIAL

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 LA NOCHE DEL MUNDIAL

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO

 

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR ELTURF

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

16.30 QUIÉN NOS ENTIENDE

17.00 CULTURA TV

18.00 VA DE NUEVO

18.30 CONTRAPUNTO

19.00 FANÁTICAS

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 DE A DOS

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN


CANAL 4

13.30 POLI 24

14.00 MUNDO RALY

14.30 MUNDO MITRE - NACIONAL

B 17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 SEGURIDAD VIAL

20.00 LA CABRITA EXPRESS

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 SOLO FUTBOL

23.00 LA FIJA


PELÍCULAS

CINEMAX

06.37 CORRIENDO CON EL CORAZÓN

08.46 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO DE PELÍCULA

09.08 SOPHIE

11.06 LEGO ¡SCOOBY DOO! HOLLYWOOD EMBRUJADO

12.29 LOCOS POR LAS NUECES

14.07 ANT BULLY - LAS AVENTURAS DE LUCAS

15.46 SECRETARIAT

18.07 LOCOS POR LAS NUECES

19.45 ESCUCHA TU DESTINO

22.00 LA SUPREMACÍA BOURNE

23.59 OLIMPO BAJO FUEGO


TCM

08.56 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

10.11 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

10.36 LA NIÑERA

11.26 ESCAPE A LA VICTORIA

13.35 EL FUGITIVO FUERA DE LA LEY

16.05 JACK

17.45 AIR AMERICA. LOCOS POR EL PELIGRO

19.48 DRAGÓN. LA VIDA DE BRUCE LEE

22.00 UN HOMBRE ENTRE SOMBRAS

23.41 CHUCKY. EL MUÑECO DIABÓLICO 2


TNT

06.00 UN CUENTO DE INVIERNO

07.54 BATMAN INICIA

10.37 KARATE KID

13.22 LA PROPUESTA

15.30 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL INVIERNO

18.06 CLICK. PERDIENDO EL CONTROL

20.09 SOY LEYENDA

22.00 RAMBO. REGRESO AL INFIERNO

23.39 8 MILE. CALLE DE LAS ILUSIONES

01.53 RAMBO. REGRESO AL


SPACE

06.00 TREN NOCTURNO A LISBOA

07.39 EMPERADOR

09.48 U-571

12.00 LA CIUDAD DE LAS TORMENTAS

14.08 CIRQUE DU FREAK. EL APRENDIZ DE VAMPIRO

16.17 DRÁCULA. LA HISTORIA JAMÁS CONTADA

17.57 47 RONIN. LA LEYENDA DEL SAMURAI

20.08 THE SALVATION

22.00 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO


CINECANAL

10.25 HOOK

12.55 LA ERA DE HIELO 3

14.40 RITMO TOTAL

16.30 UN ROCKERO DE PELOTAS

18.20 SHREK PARA SIEMPRE

20.00 POLICÍAS DE REPUESTO

22.10 MÁS EXTRAÑO QUE LA FICCIÓN

 

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO

09.15 BLACK-ISH

09.45 THE VOICE

15.15 TEEN WOLF

17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 AMERICA’S GOT TALENT


A DÓNDE IR

HOTEL AMERIAN CARLOS V (LAS TERMAS)

* EL JUEVES 5, VIERNES 6, SÁBADO 7 Y DOMINGO 8, A LAS 22, MARIQUENA DEL PRADO Y ALEX GRUDKE REPONDRÁN EL MUSIC HALL “LA NOCHE DE LAS CAPOCÓMICAS”.

* EL SÁBADO 28, A LAS 22.30, SILVESTRE Y ROXANA LUGONES, PRESENTARÁN LA OBRA DE TEATRO “DIVORCIADAMENTE JUNTOS”.


PARANINFO DE LA UNSE (AVDA. BELGRANO (S) 1912)

* SÁBADO 7 DE JULIO, A LAS 16, SHOW EN VIVO DE “LA PATRULLA AL RESCATE”, UN ESPECTÁCULO MUSICAL CON TODOS LOS PERSONAJES DE “LA GRANJA” Y SUS CANCIONES.


CLUB JUVENTUD (RIVADAVIA Y PERÚ)

*DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 16, FESTIVAL DE TRAP. ESTARÁN TODOS JUNTOS EN UN MISMO

RECITAL, “KHEA”, “ECKO”, “CAZZU” Y STEVEN KAYNE.


TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)

* DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 22, SE REALIZARÁ LA VELADA DE GALA POR UN ANIVERSARIO

MÁS DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA, CON LA PARTICIPACIÓN DEL VIOLINISTA PABLO AZNÁREZ, Y EL BALLET LATINOAMERICANO SANTIAGO DEL ESTERO.

* VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS 22, EL OFICIAL GORDILLO PRESENTARÁ “CHORIANDO A LO GRANDE”.


SUNSTAR

LOS INCREÍBLES 2 (3D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY - 16:40 (Cast) 19:20 (Cast)

22:00

JURASSIC WORLD: EL

REINO CAÍDO (3D)

AVENTURA, (13 años)

HOY- 17:40 (Cast) 21:30 (Cast)

SICARIO 2 : SOLDADO (2D):

ACCIÓN, POLICIAL (+ 16 AÑOS)

HOY - 17:00 (Cast) 19:40 (Subt)

GRINGO (2D):

COMEDIA , ACCIÓN (+16 AÑOS)

HOY - 22:30 (Cast)

JURASSIC WORLD: EL

REINO CAÍDO (2D)

AVENTURA, (13 años)

HOY- 18:30 (Cast) 21:50 (Subt)

LOS INCREÍBLES 2 (2D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY - 17:20 (Cast) 20:00 (Cast)

EL ATRAPE (2D):

COMEDIA (+13 AÑOS)

HOY - 22:35 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA

A MODIFICACIONES SIN

PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

RESERVA Y LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:25 - 19:00

-22:20

CASTELLANO 3D 16:30

JURASSIC WORLD: EL

REINO CAÍDO APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 16:50 -19:30-

20:00- 22:40

CASTELLANO 3D 21:30

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DÍAS A PARTIR

DE LAS 16

VALOR DE LAS ENTRADAS

2D Entrada general: $140;

jubilados, docentes y estudiantes:

$90 todos los días

3D Entrada general: $150;

jubilados, docentes y estudiantes:

$95 todos los días.



 
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