CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de Julio de 2018
Por El Liberal
04/07/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.30 NICK JR.
10.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTA POR LOZANO
16.30 LA VENGANZA DE IFFET
17.30 ELIF
19.00 PAMPITA ONLINE
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
23.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)
23.30 TODO POR MI HIJA
00.15 KARA PARA ASK
01.00 #HASHTAGVIAJEROS
01.05 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
17.00 LA TARDE DEL MUNDIAL
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 LA NOCHE DEL MUNDIAL
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR ELTURF
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
16.30 QUIÉN NOS ENTIENDE
17.00 CULTURA TV
18.00 VA DE NUEVO
18.30 CONTRAPUNTO
19.00 FANÁTICAS
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 DE A DOS
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
CANAL 4
13.30 POLI 24
14.00 MUNDO RALY
14.30 MUNDO MITRE - NACIONAL
B 17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 SEGURIDAD VIAL
20.00 LA CABRITA EXPRESS
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 SOLO FUTBOL
23.00 LA FIJA
PELÍCULAS
CINEMAX
06.37 CORRIENDO CON EL CORAZÓN
08.46 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO DE PELÍCULA
09.08 SOPHIE
11.06 LEGO ¡SCOOBY DOO! HOLLYWOOD EMBRUJADO
12.29 LOCOS POR LAS NUECES
14.07 ANT BULLY - LAS AVENTURAS DE LUCAS
15.46 SECRETARIAT
18.07 LOCOS POR LAS NUECES
19.45 ESCUCHA TU DESTINO
22.00 LA SUPREMACÍA BOURNE
23.59 OLIMPO BAJO FUEGO
TCM
08.56 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
10.11 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
10.36 LA NIÑERA
11.26 ESCAPE A LA VICTORIA
13.35 EL FUGITIVO FUERA DE LA LEY
16.05 JACK
17.45 AIR AMERICA. LOCOS POR EL PELIGRO
19.48 DRAGÓN. LA VIDA DE BRUCE LEE
22.00 UN HOMBRE ENTRE SOMBRAS
23.41 CHUCKY. EL MUÑECO DIABÓLICO 2
TNT
06.00 UN CUENTO DE INVIERNO
07.54 BATMAN INICIA
10.37 KARATE KID
13.22 LA PROPUESTA
15.30 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL INVIERNO
18.06 CLICK. PERDIENDO EL CONTROL
20.09 SOY LEYENDA
22.00 RAMBO. REGRESO AL INFIERNO
23.39 8 MILE. CALLE DE LAS ILUSIONES
01.53 RAMBO. REGRESO AL
SPACE
06.00 TREN NOCTURNO A LISBOA
07.39 EMPERADOR
09.48 U-571
12.00 LA CIUDAD DE LAS TORMENTAS
14.08 CIRQUE DU FREAK. EL APRENDIZ DE VAMPIRO
16.17 DRÁCULA. LA HISTORIA JAMÁS CONTADA
17.57 47 RONIN. LA LEYENDA DEL SAMURAI
20.08 THE SALVATION
22.00 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO
CINECANAL
10.25 HOOK
12.55 LA ERA DE HIELO 3
14.40 RITMO TOTAL
16.30 UN ROCKERO DE PELOTAS
18.20 SHREK PARA SIEMPRE
20.00 POLICÍAS DE REPUESTO
22.10 MÁS EXTRAÑO QUE LA FICCIÓN
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO
09.15 BLACK-ISH
09.45 THE VOICE
15.15 TEEN WOLF
17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 AMERICA’S GOT TALENT
A DÓNDE IR
HOTEL AMERIAN CARLOS V (LAS TERMAS)
* EL JUEVES 5, VIERNES 6, SÁBADO 7 Y DOMINGO 8, A LAS 22, MARIQUENA DEL PRADO Y ALEX GRUDKE REPONDRÁN EL MUSIC HALL “LA NOCHE DE LAS CAPOCÓMICAS”.
* EL SÁBADO 28, A LAS 22.30, SILVESTRE Y ROXANA LUGONES, PRESENTARÁN LA OBRA DE TEATRO “DIVORCIADAMENTE JUNTOS”.
PARANINFO DE LA UNSE (AVDA. BELGRANO (S) 1912)
* SÁBADO 7 DE JULIO, A LAS 16, SHOW EN VIVO DE “LA PATRULLA AL RESCATE”, UN ESPECTÁCULO MUSICAL CON TODOS LOS PERSONAJES DE “LA GRANJA” Y SUS CANCIONES.
CLUB JUVENTUD (RIVADAVIA Y PERÚ)
*DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 16, FESTIVAL DE TRAP. ESTARÁN TODOS JUNTOS EN UN MISMO
RECITAL, “KHEA”, “ECKO”, “CAZZU” Y STEVEN KAYNE.
TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)
* DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 22, SE REALIZARÁ LA VELADA DE GALA POR UN ANIVERSARIO
MÁS DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA, CON LA PARTICIPACIÓN DEL VIOLINISTA PABLO AZNÁREZ, Y EL BALLET LATINOAMERICANO SANTIAGO DEL ESTERO.
* VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS 22, EL OFICIAL GORDILLO PRESENTARÁ “CHORIANDO A LO GRANDE”.
SUNSTAR
LOS INCREÍBLES 2 (3D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY - 16:40 (Cast) 19:20 (Cast)
22:00
JURASSIC WORLD: EL
REINO CAÍDO (3D)
AVENTURA, (13 años)
HOY- 17:40 (Cast) 21:30 (Cast)
SICARIO 2 : SOLDADO (2D):
ACCIÓN, POLICIAL (+ 16 AÑOS)
HOY - 17:00 (Cast) 19:40 (Subt)
GRINGO (2D):
COMEDIA , ACCIÓN (+16 AÑOS)
HOY - 22:30 (Cast)
JURASSIC WORLD: EL
REINO CAÍDO (2D)
AVENTURA, (13 años)
HOY- 18:30 (Cast) 21:50 (Subt)
LOS INCREÍBLES 2 (2D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY - 17:20 (Cast) 20:00 (Cast)
EL ATRAPE (2D):
COMEDIA (+13 AÑOS)
HOY - 22:35 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA
A MODIFICACIONES SIN
PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
RESERVA Y LEYENDA
CASTELLANO 2D 17:25 - 19:00
-22:20
CASTELLANO 3D 16:30
JURASSIC WORLD: EL
REINO CAÍDO APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 16:50 -19:30-
20:00- 22:40
CASTELLANO 3D 21:30
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DÍAS A PARTIR
DE LAS 16
VALOR DE LAS ENTRADAS
2D Entrada general: $140;
jubilados, docentes y estudiantes:
$90 todos los días
3D Entrada general: $150;
jubilados, docentes y estudiantes:
$95 todos los días.