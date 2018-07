José y Santiago Fernández sobresalieron en el 2º Abierto Nacional de Tenis de Menores que se jugó en Jujuy

04/07/2018 -

Los tenistas santiagueños y hermano, José y Santiago Fernández, pegaron el grito de campeón recientemente en la provincia de Jujuy, en donde participaron en el 2º Abierto Nacional de Menores.

José, con tan sólo 10 años salió doblemente campeón en la categoría Sub 12. Lo hizo en tanto en single como en dobles. En el primero de ellos en la final venció por 6/4 y 6/2 a su compañero Bruno Ayala. Y en dobles, los santiagueños José y Bruno ganaron a los locales por 6/1 y 6/1.

En tanto Santiago no se quedó atrás al llegar a la final de la Second Chance no pudiendo dar vuelta un tie break decisivo. Mientras que en dobles junto a Pedro Bellomo se consagraron campeones de la categoría Sub 16.

Hay que destacar la gran actuación de estos jóvenes tenistas de la ciudad de La Banda, quienes debieron enfrentarse ante las mejores raquetas del norte del país. Los chicos Fernández trabajan bajo las órdenes del profesor Jorge Bertolotti en las instalaciones del Santiago Lawn Tenis Club. Agradecieron a todos por el apoyo.