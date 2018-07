El capítulo nº 15 del apertura tuvo muchos goles

04/07/2018 -

El domingo pasado se disputó la decimoquinta fecha del Torneo Apertura 2018, que organiza la Liga Municipal de Fútbol Infantil Bandeña y que está reservada para escuelas de las categorías 2003/04, 2005/06, 2007/08 y 2009/10.

La jornada contó con muchos partidos en los que la gran cantidad de goles fue el común denominador, como así también el ya clásico acompañamiento familiar para con los chicos.

Los resultados registrados fueron:

Categoría 2003/04: 25 de Mayo 3, El Cruce 2; 17 de Octubre 2, Bº Taponazo 0; Rey de Reyes 2, Bº Quilmes 0; Cholo Suárez 0, Deportivo 25 de Mayo 5; San Fernando 0, Palermo 1; Bio Torres 1, Taladrito 5; Villa Unión 1, Irma FC 0; Rincón FC 0, Diablos Rojos 0; Argentinos Unidos 6, La Fusión Juniors 0; Tramo 16 1, Chamacos FC 0.

Categoría 2005/06: 25 de Mayo 2, El Cruce 1; 17 de Octubre 2, Bº Taponazo 1; Rey de Reyes 1, Bº Quilmes 2; Cholo Suárez 1, Deportivo 25 de Mayo 0; San Fernando 0, Palermo 4; Bio Torres 3, Taladrito 0; Villa Unión 5, Irma FC 0; Rincón FC 0, Diablos Rojos 5; Argentinos Unidos 4, La Fusión Juniors 0; Tramo 16 4, Chamacos FC 0.

Categoría 2007/08: 25 de Mayo 0, El Cruce 0; 17 de Octubre 0, Bº Taponazo 1; Rey de Reyes 1, Bº Quilmes 2; Cholo Suárez 0, Deportivo 25 de Mayo 0; San Fernando 1, Palermo 1; Bio Torres 2, Taladrito 0; Villa Unión 2, Irma FC 2; Rincón FC 0, Diablos Rojos 3; Argentinos Unidos 1, La Fusión Juniors 0; Tramo 16 2, Chamacos FC 1.

Categoría 2009/10: 25 de Mayo 0, El Cruce 1; 17 de Octubre 0, Bº Taponazo 0; Rey de Reyes 1, Bº Quilmes 1; Cholo Suárez 2, Deportivo 25 de Mayo 1; San Fernando 0, Palermo 3; Bio Torres 0, Taladrito 1; Villa Unión 1, Irma FC 0; Rincón FC 0, Diablos Rojos 3; Argentinos Unidos 1, La Fusión Juniors 0; Tramo 16 1, Chamacos FC 0.

La próxima fecha, la decimosexta, se disputará este domingo 8 de julio, desde las 9.30, y tendrá estos partidos: Bº Quilmes vs. Bº Taponazo (en Jerarquizados), Diablos Rojos vs. 25 de Mayo (en Ampliación Paraíso), La Fusión Juniors vs. Rincón FC, Tramo 16 vs. Argentinos Unidos, El Cruce vs. Rey de Reyes, Chamacos FC vs. 17 de Octubre (en Atlético Clodomira), Cholo Suárez vs. San Fernando, Bío Torres vs. Irma FC (en San Isidro), Palermo vs. Deportivo 25 de Mayo (en Amutesa), Taladrito vs. Villa Unión (en Banfield).