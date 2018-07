Donis y Sarmiento no dejaron dudas y ganaron sus cinco partidos

04/07/2018 -

Donis y Sarmiento se erigieron en los mejores equipos de la fecha 15 del Anual que organiza la Liga de Fútbol Infantil (Lifi), al ganar en todas las categorías.

Además, Güemes, Comercio y Valoy ganaron cuatro cotejos y perdieron el restante. Los resultados fueron:

Cat. 2005: Güemes 7, Niños Unidos 0; Estrella Roja 0, Donis 8; Estrella del Sur 0, Comercio 1; Lawn Tennis 0, Golcito 0; Tricolor 4, Valoy 1; Galguitos 0, Sarmiento 2.

Cat. 2006: Güemes 4, Niños Unidos 0; Estrella Roja 0, Donis 4; Estrella del Sur 0, Comercio 3; Lawn Tennis 2, Golcito 2; Tricolor 0, Valoy 2; Galguitos 0, Sarmiento 8.

Cat. 2007: Güemes 5, Niños Unidos 2; Estrella Roja 0, Donis 2; Estrella del Sur 3, Comercio 4; Lawn Tennis 2, Golcito 0; Tricolor 1, Valoy 3; Galguitos 0, Sarmiento 6.

Cat. 2008: Güemes 2, Niños Unidos 0; Estrella Roja 0, Donis 3; Estrella del Sur 0, Comercio 2; Lawn Tennis 2, Golcito 2; Tricolor 0, Valoy 4; Galguitos 0, Sarmiento 6.

Cat. 2009: Güemes 0, Niños Unidos 2; Estrella Roja 1, Donis 2; Estrella del Sur 1, Comercio 0; Lawn Tennis 3, Golcito 1; Tricolor 1, Valoy 6; Galguitos 0, Sarmiento 6.

La decimoquinta fecha se disputará este domingo 8 de julio y tendrá estos partidos: Golcito vs. Estrella del Sur, Valoy vs. Lawn Tennis, Niños Unidos vs. Tricolor, Sarmiento vs. Güemes, Donis vs. Galguitos y Ferroviaritos vs. Estrella Roja. Libre: Comercio.