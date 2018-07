Olímpico apuesta al desarrollo con chicos de la casa y aspira a seguir siendo protagonista

04/07/2018 -

Chicos nacidos en el club realizaron un balance de lo que dejó la pasada temporada en la Liga de Desarrollo.

Finalizada la competencia 17/18, los jugadores del Club Ciclista Olímpico, Joaquín Gómez Delconte, Franco Badami, David Pérez y Juan Cruz Arias hablaron de lo que dejó la temporada.

Joaquín Gómez Delconte (ala pívot, 2 m) dijo: “Fue una temporada buena dentro de todo porque la mayoría éramos chicos del club en el equipo, había muchas cosas por mejorar. Algunas las fuimos corrigiendo sobre la marcha y otras las tendremos que trabajar mucho en este receso que tenemos, sobre todo la defensa y el aspecto físico que es lo que más nos costaba. Me siento muy a gusto en el club, pienso continuar aquí y aportar de donde me toque en el torneo que se viene. Y más ahora con la noticia de que José Gerez sigue como entrenador”.

Joaquín promedió 10.1 puntos, 4.6 rebotes y 2.0 asistencias en la pasada edición de LDD. Además puto debutar en liga nacional anotándose con un triple en el triunfo del “Negro” ante Hispano

Americano.

Franco Badami (base, 1,95 m), agregó lo siguiente: “Tanto a nivel individual como colectivo, fue una buena temporada. Hacia el final del torneo, encontramos nuestro juego y eso nos permitió llevarnos

varios partidos. Por ahí la presión nos jugó muy en contra al tener un equipo con un promedio de 17- 18 años. Eso te hace ver cosas que chicos de otros equipos, de más edad ya las tienen más incorporadas o naturalizadas en su juego. Pero dentro de todo terminamos en buenos parámetros.

El club es mi casa, me siento muy cómodo aquí, siento que estoy en un club de los más lindos a nivel nacional. Ojalá se cumplan los proyectos este año y el otro para llegar a lo más alto que se pueda. Creo que con José María (Gerez) lo vamos a lograr. Hago un punto aparte para hablar de él ya que tiene un presente merecido, estoy feliz por él’.

Los promedios de Franco fueron de 8.4 puntos, 3.3 rebotes y 4.1 asistencias, finalizando 12º en la tabla general de asistidores de la LDD.

También habló Juan Cruz Arias (base, 1,87 m), uno de los más jóvenes del equipo: “En el tema resultados, la temporada no fue tan buena pero pudimos cumplir nuestro objetivo, que era desarrollar el juego individual de cada uno y adquirir experiencia como equipo en una competencia de un nivel superior al de la liga local que veníamos acostumbrados. El club y mis compañeros me hacen tener ganas de quedarme mucho tiempo más, por lo que no focalizo mi futuro fuera del club por ahora. Tengo muchas expectativas”.

Juan Cruz fue importante en la rotación del equipo. Promedió 2.5 puntos, 1.5 rebotes y 0.5 asistencias.

Por último, David Pérez, (alero, 1,87m) comentó: “Fue una temporada positiva en la que fuimos de menor a mayor. Los primeros partidos nos costaron por nuestro físico y la inexperiencia del equipo que en gran parte está conformado por jóvenes.

Al final de la temporada encontramos nuestro juego y pudimos terminar ganando los últimos dos partidos de visitante. El compañerismo que tenemos y el físico que estamos desarrollando ahora son algunos de nuestros puntos fuertes. En el club estoy muy bien y deseo quedarme.

Si tengo la oportunidad de jugar intentaré aportar desde donde sea para que el equipo salga adelante. Por todo esto imagino que en la temporada que viene nos va a ir muy bien’ . Los números de David fueron: 4.1 en puntos, 2.8 en rebotes y 1.0 en asistencias.

El plantel de Liga de Desarrollo de Olímpico finalizó la pasada temporada en el octavo lugar de la Conferencia Norte, con un récord de 6 partidos ganados y 12 perdidos.