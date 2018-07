El vóley de Olímpico sigue siendo una potencia

04/07/2018 -

El vóley del Club Ciclista Olímpico está cumpliendo 49 años de vida, y sus éxitos siguen siendo una constante en todas las divisiones, lo que lo posiciona como una de las potencias en la provincia.

Desde las divisiones Sub12, Sub 14, Sub 16, Sub 18 y Mayores, el elenco bandeño viene manteniendo una hegemonía en cuanto torneo se realiza en la ciudad de La Banda, y también en muchos otros que se desarrollaron en la capital santiagueña.

También con participaciones a nivel regional con los varones y las mujeres, siendo siempre un animador.

Hace poco, los chicos de Sub 18, lograron clasificar para el Súper 8 del NOA. El presente le sonríe.