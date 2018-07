FÚNEBRES | 4 de Julio de 2018

04/07/2018 -

FALLECIMIENTOS

Érika AnahÍ Quiroga

Daniel Adrián Ibáñez

Clara Luz Vergottini Lavaisse

Clara Bonetti (La Banda)

Julio Giménez (Clodomira)

Olga Gladys Kuresza de Oller

Cayetana Maldonado

Natalio Ramón Marcel Giménez

Carlos Rubén Romano (Clodomira)

Blanca del Valle Salto (La Banda)

Sepelios Participaciones

CEJAS DE ESTANCIERO, ROSA ESTHER (.q.e.p.d.) Falleció el 1/7/18|. "Señor, ya está ante ti, recíbela en tus brazos y brille para ella la luz que no tiene fin". La comunidad educativa de la Esc. Sec. Sor María Antonia de Paz y Figueroa, acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de sus compañeras de tareas, Prof. Roxana Estanciero y elevan oraciones en su memoria.

ELLI, MIGUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. Perla Juárez de Carabajal, Fito Carabajal, Mariana Flores participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amigo Miguel y acompañan a sus hijos, hermanos y toda su familia en este dificil momento. Miguel siempre estaras presente en nuestros corazones. Rogamos una oración en su memoria.

ELLI, MIGUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. Dr. Rodrigo Gallego, sus padres y hermanas, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Daniel y Fernanda en este triste momento y elevan oraciones en su memoria por su eterno descanso.

ELLI, MIGUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. Marcia Julieta Elli y sus hijos Fernando, Alfonso y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ELLI, MIGUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. Querida Tessy: el grupo de tus compañeros y amigos, egresados en 1959 de la escuela primaria Nicolás Avellaneda y del que hoy integras y participas con verdadero afecto, constancia y compromiso, te acompaña en esta triste circunstancia por el fallecimiento de tu hermano Miguel. Dios lo recoja en su Reino y a toda la familia le de fortaleza y resignacion.

ELLI, MIGUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. Edmundo Eduardo (Dady) Robles Avalos y Cristina Gonzalez, participan con profunda congoja su fallecimiento y acompañan a su hermano Enrique Elli en su dolor.Elevan una oración por su eterno descanso.

ELLI, MIGUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. Jorge Robles Avalos (Johnny) y Juan Antonio Miguel Raed participan su fallecimiento, acompañando a su hermano Enrique Elli en su dolor. Rogando por su eterno descanso.

ELLI, MIGUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. Fredy Habra y Enrique Bilbao y sus respectivas flias, despiden con profundo dolor al amigo Miguel. Elevan oraciones en su memoria.

ELLI, MIGUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. Eduardo Pellicer y familia participan con inmenso dolor el fallecimiento de su gran amigo, y acompañan a sus seres queridos en este momento de tanto sufrimiento deseándoles pronta resignación.

ELLI, MIGUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. Víctor Emilio Zaín y María Delia Jiménez Mas participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ELLI, MIGUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. Rafaela Cantos de Touriño y sus hijos Pancho, Ana María, Ricardo, Marina, Luis y sus respectivas flias. lamentan la partida del querido Miguel y acompañan a Fernanda, Daniel y demás familiares en tan doloroso momento.

ELLI, MIGUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. El Sr. Carlos Sánchez, María Eugenia Cantos Fonseca, sus hijos Manuel, Sole, Ximena, Eugenia, Rodrigo y sus respectivas flias. participan con dolor la partida de nuestro amigo Miguel y acompañamos a sus hijos Fernanda y Negro y demás fliares. en estos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

ELLI, MIGUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. Analia Ruiz y Elsita Carmona, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la querida Merce y ruegan oraciones en su querida memoria.

ELLI, MIGUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. Juan O. Deltrozzo, Inés M. Ávila y Marta Deltrozzo, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con todo afecto a sus hijos Fernanda y Daniel, hermanos y fliares. en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ELLI, MIGUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. Dr. Carlos Antonio Olivera, su esposa Liliana Mendoza, hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Fernanda y Daniel, rogando por una pronta resignación.

ELLI, MIGUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. Querido amigo y compadre de cariño, vivirás por siempre en la memoria y recuerdo de tus amigos: Piri Gonzalez y Susana Castro; sus hijos Marcela, Celeste; Leandro, Silvita y Pablo Federico, acompañan a sus familiares en estos tristes momentos.

ELLI, MIGUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. Su amigo y compañero de grado Vicente Lo Bruno y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ELLI, MIGUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. Sus amigos Beatriz Castro, Ramón Blanco, Vicky Basset y Carlos Figueroa lamentan la partida de Miguel. Abrazan con el afecto de una larga amistad y cariño constante a sus hijos Fernanda y Daniel, a sus nietos, a sus hermanos Tessy, Mercedes y Enrique y demás fliares. y ruegan oraciones en su memoria.

ELLI, MIGUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. Luis Rodríguez, su esposa Chuli y sus hijos Daniela, Luis Carlos y Natalia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

ELLI, MIGUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. Gilberto Azar, participa con profundo dolor el fallecimiento del querido Zurdela, compañero de vivencia pasada, que quedarán guardadas en mi memoria y nunca olvidadas. Ruega oraciones en su memoria y acompaño en su dolor a su flia.

GIMÉNEZ, NATALIO RAMÓN MARCEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Sus padres, esposa, hijos, hermanos y demás fliares. participan su fallec., sus restos serán inhumados 15 hs. cemente. La Piedad. Casa de duelo P. L. Gallo 330 s/v 1. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GIMÉNEZ, NATALIO RAMÓN MARCEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Directivos y personal de la empresa Antonio Gubaira Hnos. SRL participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en cementerio La Piedad 15 hs. Casa de duelo P. L. Gallo 330 s/v. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GIMÉNEZ, NATALIO RAMÓN MARCEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Dra. Susana Achával, su esposo Reinaldo Navas y su hija Paula, participan su fallecimiento y acompañan en este profundo dolor a sus padres Noni y Cristina, a su hermana Debora y demás familiares.

GIMÉNEZ, NATALIO RAMÓN MARCEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Mariel Juárez y Valentina Angeli acompañan a sus padres Cristina y Noni y a sus hijos Mili y Patricio en estos momentos de gran pesar.

GIMÉNEZ, NATALIO RAMÓN MARCEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Dr. Miguel Norberto Ramón Saad participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega una oración en su memoria y una pronta resignación a sus seres queridos.

HILGERT DE FONTANA, ESTELA (q.e.p.d.) Falleció en Arrufó Pcia. de Sta. Fe el 02/7/18|. Amigas y ex compañeras del Colegio San José de Nivel Primario, de sus hijas Stella y Marcela: Mechita de Cáceres, Susy Haydar, Vicky Barraza, Estela Gómez, Stella Delgado, Sara de Bolañez, Liliana de Sánchez, Dudu de Sández, Carmen de Pilán, Julio Morales, Melli Quinto y Ofelia de Luna participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, DANIEL ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. Su esposa Rita Sosa, su hija Candela Ibáñez, su madre Gladys Carrizo y demás fliares. participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Hamburgo Cia de Seg S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

IBÁÑEZ, DANIEL ADRIÁN (q.e.p.d..) Falleció el 2/7/18|. Su madre Gladys Carrizo, sus hermanos Mario Gustavo Ibáñez, David Rubén Ibáñez y Silvana Aurora Ibáñez participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, DANIEL ADRIÁN (q.e.p.d..) Falleció el 2/7/18|. Sus hermanos pol. Mónica Ramírez, Alejandro Cisneros y Gabriela participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, DANIEL ADRIÁN (q.e.p.d..) Falleció el 2/7/18|. Sus sobrinos Tamara, Iván, Agostina, Loana, Marianela, Valentina y Emiliano participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, DANIEL ADRIÁN (q.e.p.d..) Falleció el 2/7/18|. Acompañamos en el dolor a sus hermanos Silvana Aurora y Mario Gustavo Ibáñez, todos los compañeros docentes, profesores especiales y ordenanzas de la Escuela Nº 45 Leopoldo Lugones de Los Quiroga. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, DANIEL ADRIÁN (q.e.p.d..) Falleció el 2/7/18|. "Envía tu luz y tu verdad que ella me guien y me conduzcan hasta tu Monte Santo, hasta tu Morada". Acompañan con profundo dolor la partida de Daniel, hermano de nuestro compañero David Ibáñez, personal directivo, docentes y de maestranza de la Escuela Nº 407. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, DANIEL ADRIÁN (q.e.p.d..) Falleció el 2/7/18|. Sus compañeros de la Dirección General de Policía Científica y la Divisiones Criminalísticas, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan por el eterno descanso con oraciones en su memoria y acompañan a sus familiares en este trance doloroso.

IBÁÑEZ, DANIEL ADRIÁN (q.e.p.d..) Falleció el 2/7/18|. Division Laboratorio Policia Cientifica, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hija y demas familiares, Rogamos oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, DANIEL ADRIÁN (q.e.p.d..) Falleció el 2/7/18|. Sus vecinos Rodolfo Torres y Mirta Bravo Contreras, sus hijos Liliana, Emanuel, Ariel y Nadia y su nieto Lucio, despiden con dolor a este gran joven hommbre. desean al Alstisim resignacion a los suyos, en especial a su mamá Susana, esposa, hija y demás deudos.

KURESZA DE OLLER, OLGA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Su esposo Juan José Oller, sus hijos Fabián y Daniel Oller, sus hijas pol. Verónica y Laura, y nietos part. su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cementerio La Piedad. C. de duelo Pedro L. Gallo 340 (SV). Caruso Cia. Arg. de Seguros SA.- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MIKKELSEN LOTH, FEDERICO CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/18|. Sr. Carlos Sánchez Ruiz, María Eugenia Cantos Fonseca acompañan a su esposa Nena, sus hijos y nietos. Ruegan oraciones en su memoria.

QUIROGA, ERIKA ANAHÍ (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Su esposo Luis, sus hijos Nicolás, Mía y Josefina, su madre María y demás fliares. participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. Serv Soc Amparo S.R.L EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Ricardo Touriño despide a Marta con mucha pena y acompaña a Flori y demás familiares en tan doloroso momento.

SIALLE DE GAUNA, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/18|. Cr. Julio R. Marañon y su esposa Luisa Astún, participan con tristeza su fallecimiento y acompañan con cariño a su hermana Anita y familia en este momento de dolor.

VERGORTTINI LAVAISSE, CLARA LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Su hija Mónica De la Cruz, hijo politico Jorge Marinetti y su nieta Camila Marinetti, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones por su eterno descanso.

VERGORTTINI LAVAISSE, CLARA LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Su hijo Fernando De la Cruz, Paula Mansilla, Sebastian y Luciana De la Cruz, Karen, Florencia, Roger y Matías Mattar, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida Titi. Ruegan oraciones e n su memoria. sus restos seran sepultados hoy a las 10 en el cementerio La Piedad.

VERGORTTINI LAVAISSE, CLARA LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Su hijo Emanuel De la Cruz, hija pol. Natalia Gomez y su nieto León De la Cruz, participan con dolor su partida y ruegan oraciones por su eterno descanso.

VERGORTTINI LAVAISSE, CLARA LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Su hija Maria Laura De la Cruz, hijo politico Gustavo Bottino, nietos Bautista, Agostina y Catalina Bottino, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones por su eterno descanso.

VERGORTTINI LAVAISSE, CLARA LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Sus nietos Maria Florencia Yocca y Carlos Martinez, participan con dolor su partida a la casa del Señor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

VERGORTTINI LAVAISSE, CLARA LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Sus nietos Maria Antonella Yocca y Francisco Giraudi, participan con dolor su fallecimiento, Que Dios la tenga en su gloria. Ruegan oraciones en su querida memoria.

VERGOTTINI LAVAISSE, CLARA LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Sus hijos Lucrecia De La Cruz, Daniel Yocca, sus nietos Emilia y Guido Peressin, Florencia y Carlos Martínez, Augusto, Antonella y Frrancisco Giraudo, Anabella y Hernán Schammas, sus bisnietos Luciano, Ciro y Juliana Peresin Yocca, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios haga brillar para ella la luz que no tiene fin.

VERGOTTINI LAVAISSE, CLARA LUZ DEL VALLE (q,e,p,d.) Falleció el 3/7/18|. Sus hijos Lucrecia, Mónica, Fernando, Laura, Emanuel, h. pol. Daniel, Jorge, Gustavo, Paula, Natalia, nietos, bisnietos y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados 10 hs. Cementerio La Piedad. casa de duelo P. L: Gallo 330, Sala 2. Servicio Iosep.ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

VERGOTTINI LAVAISSE, CLARA LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Su hermana Maria Carlota Vergottini y Reina Fuentes, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VERGOTTINI LAVAISSE, CLARA LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Su hermana Maria Cristina Vergottini de Dalale y sus hijos Luis, Cristina, Daniel, Ma. Marta y Miguel con sus respectivass flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VERGOTTINI LAVAISSE, CLARA LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. En tu reino encomiendo mi espiritu, tu, el Dios leal, me liberarás. Su nieta Maria Emilia, Guido Peressin, bisnietos Luisana, Ciro y Juliana Peressin Yocca, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VERGOTTINI LAVAISSE, CLARA LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Sus sobrinos Andrés y Marta; Alejandro y Alejandra; Susana y Pablo acompañan a sus hijos en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

VERGOTTINI LAVAISSE, CLARA LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Las compañeras de su hija Lucrecia de la Cruz de Yocca del ISPP Nº 1 de Biología: Maru Garay, Lili Soria, Adriana Silvetti, Lili Costas, Tere Fernández, Cira Guimard, Rita Peretin, Silvina Abud y Mari Fadel participan con profundo pesar el fallecimiento de su mamá. Elevan oraciones en su memoria.

VERGOTTINI LAVAISSE, CLARA LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Sus compañeras y amigas de la Promoción 1956 de la Escuela Normal Manuel Belgrano, despiden a Titi con profundo dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

VERGOTTINI LAVAISSE, CLARA LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Horacio Paradelo y flia., lamentan profundamente el fallecimiento de Titi y acompañan a sus familiares ante tan dolorosa pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

VERGOTTINI LAVAISSE, CLARA LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Dr. José Gigena, Loly Castiglione y flia. participan del fallecimiento de la madre de Lucky de la Cruz.

VERGOTTINI LAVAISSE, CLARA LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Estudio Juridíco Alem, Dres. José Gigena, Pablo Peralta Bernasconi, Emilio Trejo y Asociados.

VERGOTTINI LAVAISSE, CLARA LUZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Ruben, Mariel y Andrea, acompañan en tan doloroso momento a sus entrañables amigos Lucky y Daniel. Rogamos oraciones en su memoria.

BONETTI, CLARA (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. Su hijo Néstor Noriega, su hija pol. Miriam Bustos, su nieto Martín y su hija en el afecto Mónica Chavez, participan su fallec. y sus restos serán inhumados en el Cementerio La Misericordia a las 9 hs. Servicio Iosep ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

BONETTI, CLARA (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. Su sobrina Yoli Zevallos Bonetti, sus hijos Álvaro y Andrés Martinez Ceballos, María Pia y Mateo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos son velados en Sala Velatoria Gubaira Hnos y sus restos seràn inhumados a las 9 hs en el Cementerio La Misericordia.

BONETTI, CLARA (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. Berta y Marta Canlle, Mercedes Ingratti, participan con dolor el fallecimiento de la querida amiga Clarita. Ruegan por su eterno descanso.

BONETTI, CLARA (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin''. Nélida Gil de de Pablo y esposo; Sandra, Silvina y Judit de Pablo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BONETTI, CLARA (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. 'La muerte no es nada. Yo solo me he ido a la habitación de a lado. Yo soy yo. Tú eres tú. Lo eramos el uno para el otro, lo seguimoes siendo. Llamame por el nombre que me has llamado siempre, hablame como siempre lo has hecho. No lo hagas con un tono diferente, de manera solemne o triste. Segui riéndote de lo que nos hacia reir juntos. Que se pronuncia mi nombre en casa como siempre lo ha sido. Sin énfasis ninguno, sin rastro de sombra. La vida es lo que es lo que siempre a sido. El hilo no está cortado. ¿Porqué estaría yo fuera de su mente, simplemente porque estoy fuera de tu vista?. Te espero...No estoy lejos, justo del otro lado del camino...ves todo va bien. Volverás a encontrar mi corazón. Volverás a encontrar mi ternura acentuada. Enjuaga tus lágrimas y no llores si me amas''. Néstor Humberto Noriega y flia.

LEDESMA VDA. DE GOY, CONSUELO PERPETUA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/18|. Los amigos de su hijo Luis, Adin y Santiago Alvarado, Eduardo Manzur y Marta Romero y Miguel Angel Cancino, participan con dolor su fallecimiento.

SALTO, BLANCA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Sus hijos Ramón, Roberto, Ariel, Juan Marcelo, Adela, hijos pol. Paola, Mercedes, Ana,. Nancy, nietos demas fliares. partic. su fallec. sus restos serán inhumados en el Cementerio La Misericordia a las 11 hs. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

COSTAS, AUGUSTO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció en Marcospa el 30/6/18|. María Azucena Rivero Costas y sus hijas participan su fallecimiento y acompañan con profundo afecto a todos los descendientes Costas Corvalán y sus familias en estos momentos de dolor. Descanse en paz el primo Gringo, al que siempre hemos recordado, más allá del tiempo y la distancia que la vida nos impuso.

COSTAS, AUGUSTO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció en Marcospa el 30/6/18|. Maria del Carmen y Alejandro Álvarez Valdés, María Ines y Luis Francisco Baccino, Martín Costas y Cecilia Vittar, Maria Ester y José Antonio Rojo, Martita y Julio Rene Carrizo lamentan profundamente su fallecimineto y elevan oraciones en su querida memoria.

COSTAS, AUGUSTO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció en Marcospa el 30/6/18|. Sus primos: Maximiliano, Esmeralda y Juan Carlos Costas participan con pesar su fallecimiento.

GIMÉNEZ, JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Su esposa Yolanda Orieta, sus hijas Norma, Mabel y Silvia Giménez; hijos políticos Daniel Molina, Rodolfo Vildoza y Álvaro Maldonado; nietos Alejandro, Mario Lourdes, Emanuel, Lucas, Cristian, Santino y Facundo participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Jardín del Sol, La Banda, casa de duelo A. Herrera y Mailin (sv). Clodomira - EMPRESA SANTIAGO.

LEDESMA DE GOY, CONSUELO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/18|. Empleados de SADAIC Suc. Tucumán participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su compañero César Goy. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA DE GOY, CONSUELO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/18|. El Señor la recibe en sus brazos y nuestra Madre la Virgen de Loreto la cubra con su manto de amor y misericordia. Jota Jozami, su esposa Dorys y sus hijos Julio y Jalil participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

MALDONADO, CAYETANA (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Sus hijos, hijos pol. nietos, bisnietos y demás fliares. participan su fallec., sus restos serán inhumados en horas de la mañana. Cementerio Casares Dto Aguirre. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

OCHOA, DELIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Sus hijos Raúl, Susana, Gladis, Alfredo, Ana y Jorge, h. pol. nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Cristo Redentor de Fernández. Cob. Iosep. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787.

ROMANO, CARLOS RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. Sus hijos Olavo, Servando, Agustín, Hugo, Miguel, Feliciano, Eduardo y Marcolina romano, sobrinos y demás fliares. partic. su fallec., sus restos serán inhumad. 12,30 hs. Cementerio La Esperanza, casa duelo Belgrano y vías Bº Matadero. Clodomira. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

Invitación a Misa

GOITEA, ROSA ESTER LIC. (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/08|. Tus hijos Ernesto y María Elena Migueles y familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Inmaculada, con motivo de cumplirse 10 años de su fallecimiento.

Recordatorios

----------------------------------------

CHAZARRETA, GUSTAVO ADOLFO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Querido hermano: yo sé que estás en el lugar que una persona quisiera pasar el resto de su vida. Con la compañía de Jesús y su Madre, tienes asegurada tu existencia, pero esta circunstancia, no es cuestión de pretender sino de merecerlo. De todos modos estoy convencido que al paso de los años y el haber gozado de tu amistad te hacen acreedor con creces a ese bendito lugar. Volviendo años atrás y recopilando hechos y momentos puedo decir que no ha sido fácil haber conseguido un amigo como vos y no porque yo sienta envidia de tus condiciones, al contrario, siento orgullo de haber gozado de tu amistad. Según considero con esa persona que es mi amiga tengo que tener alguna similitud y de todo lo que vos has sido no te llego al tobillo. Deduzco como me aprecias no ves mis defectos y que son muchos. De lo que si siento orgullo y bien sano es que me hayas incluido entre tus amigos más queridos como el Cabezón Olariaga, Julio Masquijo, Pipo Hoyos, Gogo Onnis, el Gringo Bravo de Zamora, Teddy Stenberg, Ramón y Alberto Paz, Perico Rodríguez, Miguel Simón y de tantos otros que quedaron en el recuerdo, gracias por estar mi persona entre esos patriarcas de la amistad. Descansa en paz mi hermano de la vida. Oscar Stenberg. (Kanky).

GOITEA, ROSA ESTER LIC. (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/08|. Pasaron 10 años, pero tu recuerdo permanece inalterable porque el cariño sincero crece con el tiempo. Tus hijos Ernesto y María Elena Migueles; tus hermanos del corazón José y María Teresa y tus sobrinos Laurencia y Dorita Olivares Migueles con sus respectivas familias piden oraciones por tu descanso eterno.

VILLALBA RUSZ, HUGO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. "Extendiendo su mano desde lo alto tomó la mía y me sacó del mar profundo. Mi protector y salvador: cantó salmos a tu nombre". (Salmo de David). A un año de tu partida te recordamos. Familia González: Luciana y Matías; Ana y Roberto, Ana María y Bárbara; Marcelo González y familia.