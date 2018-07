‘Nahir empieza a morir día a día en la carcel"

04/07/2018 -

Gustavo Pastorizzo, papá de Fernando habló con la prensa tras la sentencia. ‘La única vencedora es la justicia. Hoy triunfó la justicia, triunfó la verdad. Fernando no va a estar más entre nosotros, pero esto sienta un precedente. El fallo es una caricia al alma. No me siento aliviado, sí tranquilo. La gente sabe que fue un asesinato a mansalva, de una manera cruenta. Siempre fuimos con la verdad y de frente’.

Más tarde sostuvo: ‘Mi hijo está en el cementerio, pero ella a partir de hoy empieza a morir día a día. La Justicia estuvo acorde con lo ocurrido y no compró las mentiras de la defensa’, enfatizó tras recibir abrazos de amigos y familiares.