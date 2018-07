Cambian condiciones del canje de Lebacs por Letes a último momento

04/07/2018 -

El Ministerio de Hacienda y Finanzas anunció a último momento y cuando ya había lanzado en la víspera el canje a un año de Lebacs por Letes en dólares, cambios en las condiciones de esta operatoria, mientras analistas financieros advierten sobre el creciente riesgo y volatilidad que encierra el mercado argentino.

Estas modificaciones se dan en un contexto en el cual el Gobierno busca restaurar la pérdida de confianza que se tradujo en una suba del dólar y una devaluación que alcanzó al 50% en el primer semestre.

En la víspera, el Ministerio de Hacienda y Finanzas anunció que extenderá hasta el jueves el canje de Lebac por Letes en dólares a un año de plazo que cerraba ayer. Las modificaciones implementadas no fueron menores.

En primer término, la licitación se hará entre hoy y mañana hasta las 15 horas. Las órdenes cargadas hasta el cambio de condiciones pierden validez y los inversores deberán volver a cargarlas.

Otra modificación importante, apuntó ni más ni menos que al tipo de cambio de referencia para el canje de las Letes. Originalmente, se iba a tomar el tipo de cambio de $28,72 del cierre del lunes, pero ese precio era más alto que el tipo de cambio mayorista de $27,99, por lo cual tuvo que revisar esa decisión. Hay que tener en cuenta que quienes canjeen las Lebacs recién se encontrarán con esos dólares de las Letes en julio del 2019. Ahora, el tipo de cambio para la suscripción será el de hoy.

El Ministerio también cambió los precios a los que tomará las Lebacs. Se descarta que tendrán una tasa mayor al 4,5% porque Hacienda pagó 4,45% por instrumentos similares a menor plazo -238 días menos plazo que los 365 días a los que ofrece ahora las Letes-. Esa tasa recién se informará el jueves a la mañana.

Más riesgos

Precisamente, el economista Rodrigo Álvarez director de Analytica llamó la atención sobre el riesgo de invertir en el país. "El sentimiento negativo hacia la Argentina específicamente, el grado de aprehensión respecto de los activos argentinos, es muy grande lo que genera un nivel de volatilidad que hace muy difícil predecir el corto plazo", señaló.

"La Argentina como activo está muy golpeado. Lo que más me preocupa es que no hay buenas noticias a la vista, las buenas ya pasaron y el mercado se las comió", señaló. "Se está instalando la percepción de que no hay tasa que compense el riesgo y la volatilidad del mercado argentino", definió.